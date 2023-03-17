Традиционно лук сажают два раза в год: осенью и весной. Это растение универсальное и может расти как на огороде, так и в домашних условиях. Процесс высадки может показаться трудным, но результатом вы будете довольны.

О том, как посадить лук весной, рассказывают Факты ICTV.

Когда сажать лук

Посев лука обычно начинается с середины марта. Для получения урожая лучше сажать, когда прогреется земля хотя бы до 10 градусов. Из-за низких температур и заморозков лук может начать сгнивать.

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Лучшие дни для посева лука

9-13, 16-17, 29 — март;

7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27 — апрель.

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Как подготовить почву

Сажать лук нужно на солнечном месте. Однако заметьте, что это растение не рекомендуется выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд.

Выберите участок и перекопайте его перед посевом, чтобы “разрыхлить” землю. В качестве удобрения можете использовать перегной или компост — 5 кг на 1 кв. м, фосфор и калий — 30 г на 1 кв. м.

Если земля тяжелая — добавьте на грядки песок.

Почву лучше выбирать нейтральную и суглинистую, не кислую.

Позаботьтесь, чтобы растение не было в тени.

Как подготовить семена

Семена лука должны быть не старше двух лет, а лучше всего — купить свежие.

Перед посевом замочить семена на 24 часа и менять воду каждые 4 часа.

Держите семена в прохладном месте в темноте.

Как сажать лук

Сделайте небольшие лунки в почве на расстоянии 10-15 см, глубиной 2-4 см.

Расстояние между грядками – 15-20 см.

Луковицы высаживайте вертикально и легонько вдавливайте в землю.

Присыпьте землей в 1-2 см, не утрамбовывая.

Всходит лук в зависимости от температуры воздуха. Обычно, через 7-14 дней.

Уход за луком