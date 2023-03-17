Традиционно лук сажают два раза в год: осенью и весной. Это растение универсальное и может расти как на огороде, так и в домашних условиях. Процесс высадки может показаться трудным, но результатом вы будете довольны.
О том, как посадить лук весной, рассказывают Факты ICTV.
Когда сажать лук
Посев лука обычно начинается с середины марта. Для получения урожая лучше сажать, когда прогреется земля хотя бы до 10 градусов. Из-за низких температур и заморозков лук может начать сгнивать.
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Лучшие дни для посева лука
- 9-13, 16-17, 29 — март;
- 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27 — апрель.
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Как подготовить почву
- Сажать лук нужно на солнечном месте. Однако заметьте, что это растение не рекомендуется выращивать на одном и том же месте несколько лет подряд.
- Выберите участок и перекопайте его перед посевом, чтобы “разрыхлить” землю. В качестве удобрения можете использовать перегной или компост — 5 кг на 1 кв. м, фосфор и калий — 30 г на 1 кв. м.
- Если земля тяжелая — добавьте на грядки песок.
- Почву лучше выбирать нейтральную и суглинистую, не кислую.
- Позаботьтесь, чтобы растение не было в тени.
Как подготовить семена
- Семена лука должны быть не старше двух лет, а лучше всего — купить свежие.
- Перед посевом замочить семена на 24 часа и менять воду каждые 4 часа.
- Держите семена в прохладном месте в темноте.
Как сажать лук
- Сделайте небольшие лунки в почве на расстоянии 10-15 см, глубиной 2-4 см.
- Расстояние между грядками – 15-20 см.
- Луковицы высаживайте вертикально и легонько вдавливайте в землю.
- Присыпьте землей в 1-2 см, не утрамбовывая.
Всходит лук в зависимости от температуры воздуха. Обычно, через 7-14 дней.
Уход за луком
- Уход за луком не труден и не требует лишних усилий.
- Пропалывайте и время от времени поливайте высаженные семена.
- Удобрение после высадки необязательно, но, если земля кисловатая, можете посыпать ее золой.