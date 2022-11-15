Все хозяева знают, что виноград нужно обязательно обрезать.
Если этого не делать, виноград будет пускать сок на листья и верхушку, а в нижней части не будут образовываться грозди.
Чтобы виноград был вкусный, а грозди крупные, обрезать его стоит осенью или весной. Как правильно обрезать виноград — узнавали Факты ICTV.
На что обратить внимание
Перед началом работы внимательно осмотрите ваш виноград, его лозу и листья. Если не понимаете, как и что нужно обрезать, руководствуйтесь такими советами:
- Лоза не должна превышать 180 см.
- Толщина лозы должна быть 6-12 мм.
- Побеги, тоньше 5 мм и грубее 12 мм, срезают.
- При весенней обрезке надрез делайте таким образом, чтобы сок стекал с противоположной стороны от почки.
- Пенек, который оставляют над почкой, должен быть около 3 см.
- Если лоза слишком грубая, на ней стоит оставить больше почек.
- Толщина лозы в миллиметрах равна нужному количеству почек (5 мм – 5 глазков, 12 мм – 12-13 почек).
- Срезайте все листья, затеняющие грозди.
Обрезание винограда весной
- Дождитесь первых теплых дней: когда температура воздуха достигнет 5°С, можно обрезать виноград.
- Осмотрите свое растение и решите, что именно будете срезать.
- Весной первым делом отсекают ветки, которые подмерзли, были повреждены или выглядят больными.
- Возьмите хорошо заточенный секатор и начинайте.
- Далее обрежьте побеги, толщина которых достигает более 12 мм, а также слабые и тонкие (диаметром менее 5 мм). Побеги нужно укоротить так, чтобы на каждом осталось не более 10-15 глазков и примерно 1-2 узла.
- Также удалите все побеги, которые в прошлом году отплодоносили, оставляя пеньки по 0,5 см.
После весенних работ проводят еще несколько обрезаний:
- После цветения винограда проводят разжижение — со стеблей, на которых образуются грозди, срежьте до 10 нижних листьев.
- Пасынкование — обрезание побегов в пазухах листьев из летних почек. Они образуют ненужную тень в районе завязей и отбирают у растения питательные вещества. Чтобы правильно удалить пасынок, ему нужно дать немного подрасти. Затем его удаляют и оставляют до двух нижних листьев, чтобы на том месте не вырос новый.
- Чеканку лозы проводят в августе, когда распускаются побеги, а рост лозы замедляется. Эта процедура нужна, чтобы питательные вещества перенаправлялись на созревание ягод в гроздьях. Для этого верхушки побегов укорачивают на 15-20 см.
Обрезание винограда осенью
Осенью обрезать виноград можно через несколько недель после сбора урожая:
- Лозу обрежьте заточенным секатором до древесины, имеющей на срезе светло-зеленый цвет. В месте среза над почкой должно быть до 2 см побега.
- При обрезке бокового побега до 2-3 почек из него образуется сучок замещения. Он дает несколько побегов, которые стоит обрезать, но один оставьте для плодов.
- На каждой плодовой стрелке лозы должны оставаться глазки, точное количество которых зависит от диаметра побега.
- Если из одного места растут 2-3 побега, оставьте самый крепкий. На рукавах оставьте по 3-4 лозы, а прошлогодние, которые уже отплодоносили, обрежьте.
Несколько советов
Независимо от того, когда вы будете обрезать виноград, всегда помните о главных правилах:
- резать виноград нужно лишь хорошо заточенным инструментом — секатором;
- направление среза побега должно быть ориентировано от глазка;
- плодовая стрелка всегда должна находиться выше сучка замещения;
- лозу обрезают лишь с одной стороны.
Для начинающих процедура обрезки винограда покажется слишком сложной. Нужно лишь несколько раз попробовать, и с каждым новым обрезанием результат проделанной работы будет улучшаться!