Все хозяева знают, что виноград нужно обязательно обрезать.

Если этого не делать, виноград будет пускать сок на листья и верхушку, а в нижней части не будут образовываться грозди.

Чтобы виноград был вкусный, а грозди крупные, обрезать его стоит осенью или весной. Как правильно обрезать виноград — узнавали Факты ICTV.

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На что обратить внимание

Перед началом работы внимательно осмотрите ваш виноград, его лозу и листья. Если не понимаете, как и что нужно обрезать, руководствуйтесь такими советами:

Лоза не должна превышать 180 см .

. Толщина лозы должна быть 6-12 мм .

. Побеги, тоньше 5 мм и грубее 12 мм, срезают.

При весенней обрезке надрез делайте таким образом, чтобы сок стекал с противоположной стороны от почки.

Пенек, который оставляют над почкой, должен быть около 3 см.

Если лоза слишком грубая, на ней стоит оставить больше почек.

Толщина лозы в миллиметрах равна нужному количеству почек (5 мм – 5 глазков, 12 мм – 12-13 почек).

Срезайте все листья, затеняющие грозди.

Обрезание винограда весной

Дождитесь первых теплых дней: когда температура воздуха достигнет 5°С, можно обрезать виноград. Осмотрите свое растение и решите, что именно будете срезать. Весной первым делом отсекают ветки, которые подмерзли, были повреждены или выглядят больными. Возьмите хорошо заточенный секатор и начинайте. Далее обрежьте побеги, толщина которых достигает более 12 мм, а также слабые и тонкие (диаметром менее 5 мм). Побеги нужно укоротить так, чтобы на каждом осталось не более 10-15 глазков и примерно 1-2 узла. Также удалите все побеги, которые в прошлом году отплодоносили, оставляя пеньки по 0,5 см.

После весенних работ проводят еще несколько обрезаний:

После цветения винограда проводят разжижение — со стеблей, на которых образуются грозди, срежьте до 10 нижних листьев .

— со стеблей, на которых образуются грозди, срежьте . Пасынкование — обрезание побегов в пазухах листьев из летних почек. Они образуют ненужную тень в районе завязей и отбирают у растения питательные вещества. Чтобы правильно удалить пасынок, ему нужно дать немного подрасти. Затем его удаляют и оставляют до двух нижних листьев, чтобы на том месте не вырос новый.

— обрезание побегов в пазухах листьев из летних почек. Они образуют ненужную тень в районе завязей и отбирают у растения питательные вещества. Чтобы правильно удалить пасынок, ему нужно дать немного подрасти. Затем его удаляют и оставляют до двух нижних листьев, чтобы на том месте не вырос новый. Чеканку лозы проводят в августе, когда распускаются побеги, а рост лозы замедляется. Эта процедура нужна, чтобы питательные вещества перенаправлялись на созревание ягод в гроздьях. Для этого верхушки побегов укорачивают на 15-20 см.

Обрезание винограда осенью

Осенью обрезать виноград можно через несколько недель после сбора урожая:

Лозу обрежьте заточенным секатором до древесины, имеющей на срезе светло-зеленый цвет. В месте среза над почкой должно быть до 2 см побега. При обрезке бокового побега до 2-3 почек из него образуется сучок замещения. Он дает несколько побегов, которые стоит обрезать, но один оставьте для плодов. На каждой плодовой стрелке лозы должны оставаться глазки, точное количество которых зависит от диаметра побега. Если из одного места растут 2-3 побега, оставьте самый крепкий. На рукавах оставьте по 3-4 лозы, а прошлогодние, которые уже отплодоносили, обрежьте.

Несколько советов

Независимо от того, когда вы будете обрезать виноград, всегда помните о главных правилах:

резать виноград нужно лишь хорошо заточенным инструментом — секатором;

направление среза побега должно быть ориентировано от глазка;

плодовая стрелка всегда должна находиться выше сучка замещения;

лозу обрезают лишь с одной стороны.

Для начинающих процедура обрезки винограда покажется слишком сложной. Нужно лишь несколько раз попробовать, и с каждым новым обрезанием результат проделанной работы будет улучшаться!