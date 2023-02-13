День святого Валентина — романтический праздник, который ежегодно отмечают все влюбленные 14 февраля!
Традиции празднования Дня влюбленных – около 16 веков. Все началось с христианского священника Валентина, который тайно венчал пары вопреки запрету римского императора Клавдия. Позже священника казнили, но память и традиции о событии сохраняются до сих пор.
Самая известная традиция этого дня — дарить валентинки (открытки в форме сердца). Обычно, на романтических открытках люди признают в любви своей второй половине. Содержание послания может быть разным: простое Я тебя люблю, романтическое стихотворение или красивая проза.
Сама валентинка должна быть красного или белого цвета: первый символизирует страсть, а второй — чистоту любви.
Не знаете, как признаться в своих чувствах и оригинально подписать валентинку? Факты ICTV подготовили 10 романтических и интересных идей подписи валентинки на День влюбленных!
Как подписать валентинку 2023: оригинальные идеи
Поздравления в стихах:
***
Зі святом кохання вітаю тебе,
Бажаю любові, тепла і надії.
Нехай почуття тебе в вирій несе,
Та збуваються всі потаємнії мрії.
Ти щире тепло рідних рук бережи,
Та душу кохану зігрій у обіймах.
Бо люди закохані — то два береги,
Нема від любові величніше сили.
***
“Моя любове! Я перед тобою.
Бери мене в свої блаженні сни.
не ошукай і крил не обітни!”
Пусть эти строки Лины Костенко всегда напоминают тебе о моей любви! Люблю тебя всех сердцем!
***
Лиш у хороше нехай серце вірить,
Не лякаючись, за мрією іде,
Нехай доля раптом відкриє всі двері,
І удача там тебе знайде.
Нам не треба з тобою слів красивих,
Більше слів говорить часом погляд,
І два серця завжди, мій коханий,
В унісон, як одне, хай звучать.
***
Силу моей любви трудно описать словами, ее нужно чувствовать! Но строки Сосюры точнее всего описывают мои чувства к тебе!
“Якби помножити любов усіх людей,
ту, що була, що є й що потім буде,
то буде ніч. Моя ж любов — як день,
не знають ще чуття такого люди.
Якби зібрати з неба всі зірки
і всі сонця з усіх небес на світі, —
моя любов горітиме яркіш
за всі сонця, на тисячі століттів.”
Я люблю тебя сегодня, в День святого Валентина, буду любить завтра, буду любить через тысячу лет!
Поздравления в прозе:
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Ты моя единственная настоящая любовь. Солнце, которое освещает мои дни, луна, которая украшает мои ночи… Ты — ключ, который открывает дверь моего счастья. Я люблю тебя!
***
С Днем святого Валентина, любимая! Пусть наша любовь будет такая же искренняя и сильная, как в сонетах Шекспира.
***
Ты причина каждой улыбки на моем лице. Причина моих успехов и надежд. Причина моего вдохновения и силы! Обещаю не просто любить тебя, а делать тебя самым счастливым человеком на планете. С Днем святого Валентина. Я люблю тебя!
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Я долго пытаюсь рассказать тебе свой маленький секрет. Для меня это очень важный шаг, ведь я доверяю тебе самое сокровенное – свое сердце. Поэтому в День Влюбленных, я говорю, что люблю тебя!
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Имею валентинку для одного прекрасного человека. Спасибо за то, что делаешь мою жизнь счастливее. Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, и постараюсь дарить ее тебе каждый день. Помни, я всегда приду к тебе, как бы там ни было. Люблю.
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С Днем святого Валентина! Мои чувства трудно изложить на бумаге, ведь их нужно лишь испытывать! Но знай, я тебя люблю душой, сердцем, телом и каждой клеточкой. О таком человеке как ты, можно лишь мечтать, но мне очень повезло! Спасибо судьбе и Вселенной за нашу встречу! Я люблю тебя!