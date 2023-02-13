День святого Валентина — романтический праздник, который ежегодно отмечают все влюбленные 14 февраля!

Традиции празднования Дня влюбленных – около 16 веков. Все началось с христианского священника Валентина, который тайно венчал пары вопреки запрету римского императора Клавдия. Позже священника казнили, но память и традиции о событии сохраняются до сих пор.

Самая известная традиция этого дня — дарить валентинки (открытки в форме сердца). Обычно, на романтических открытках люди признают в любви своей второй половине. Содержание послания может быть разным: простое Я тебя люблю, романтическое стихотворение или красивая проза.

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Сама валентинка должна быть красного или белого цвета: первый символизирует страсть, а второй — чистоту любви.

Не знаете, как признаться в своих чувствах и оригинально подписать валентинку? Факты ICTV подготовили 10 романтических и интересных идей подписи валентинки на День влюбленных!

Как подписать валентинку 2023: оригинальные идеи

Поздравления в стихах:

***

Зі святом кохання вітаю тебе,

Бажаю любові, тепла і надії.

Нехай почуття тебе в вирій несе,

Та збуваються всі потаємнії мрії.

Ти щире тепло рідних рук бережи,

Та душу кохану зігрій у обіймах.

Бо люди закохані — то два береги,

Нема від любові величніше сили.

***

“Моя любове! Я перед тобою.

Бери мене в свої блаженні сни.

Лиш не зроби слухняною рабою,

не ошукай і крил не обітни!”

Пусть эти строки Лины Костенко всегда напоминают тебе о моей любви! Люблю тебя всех сердцем!

***

Лиш у хороше нехай серце вірить,

Не лякаючись, за мрією іде,

Нехай доля раптом відкриє всі двері,

І удача там тебе знайде.

Нам не треба з тобою слів красивих,

Більше слів говорить часом погляд,

І два серця завжди, мій коханий,

В унісон, як одне, хай звучать.

***

Силу моей любви трудно описать словами, ее нужно чувствовать! Но строки Сосюры точнее всего описывают мои чувства к тебе!

“Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов — як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, —

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів.”

Я люблю тебя сегодня, в День святого Валентина, буду любить завтра, буду любить через тысячу лет!

Поздравления в прозе:

***

Ты моя единственная настоящая любовь. Солнце, которое освещает мои дни, луна, которая украшает мои ночи… Ты — ключ, который открывает дверь моего счастья. Я люблю тебя!

***

С Днем святого Валентина, любимая! Пусть наша любовь будет такая же искренняя и сильная, как в сонетах Шекспира.

***

Ты причина каждой улыбки на моем лице. Причина моих успехов и надежд. Причина моего вдохновения и силы! Обещаю не просто любить тебя, а делать тебя самым счастливым человеком на планете. С Днем святого Валентина. Я люблю тебя!

***

Я долго пытаюсь рассказать тебе свой маленький секрет. Для меня это очень важный шаг, ведь я доверяю тебе самое сокровенное – свое сердце. Поэтому в День Влюбленных, я говорю, что люблю тебя!

***

Имею валентинку для одного прекрасного человека. Спасибо за то, что делаешь мою жизнь счастливее. Благодаря тебе я знаю, что такое любовь, и постараюсь дарить ее тебе каждый день. Помни, я всегда приду к тебе, как бы там ни было. Люблю.

***

С Днем святого Валентина! Мои чувства трудно изложить на бумаге, ведь их нужно лишь испытывать! Но знай, я тебя люблю душой, сердцем, телом и каждой клеточкой. О таком человеке как ты, можно лишь мечтать, но мне очень повезло! Спасибо судьбе и Вселенной за нашу встречу! Я люблю тебя!