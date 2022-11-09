Суши — безумно популярное блюдо среди украинцев благодаря гармоничному сочетанию вкусов и питательной ценности.

Традиционный рецепт суши включает рис, приправленный уксусом, разнообразные начинки, среди которых преобладают морские продукты, но могут также входить мясо, овощи, грибы или яйца. Часто суши окутывают водорослями (нори).

Впрочем, для приготовления домашних суши понадобятся не только продукты, но и специальное оборудование — бамбуковый коврик и пищевая пленка.

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Если пищевая пленка есть у каждой хозяйки, то специальный коврик для суши имеют не все. Чем можно заменить бамбуковый коврик для суши — узнавали Факты ICTV.

Коврик для суши: чем заменить

Бамбуковый коврик, который называют макису, — важнейший инструмент для приготовления суши.

Если его дома нет, макису можно легко заменить подручными материалами, которые есть на каждой кухне:

пищевая пленка;

пергамент;

фольга;

бамбуковая салфетка;

обычное кухонное полотенце.

Пищевая пленка и кухонное полотенце

Положите на стол полотенце, сложенное в несколько раз. Оберните его пищевой пленкой со всех сторон. Полотенце должно быть полностью обернуто, иначе будете есть суши с остатками ткани. Лист нори смочите в воде, чтобы он стал эластичным и мягким. Положите его гладкой стороной вниз. На нори выложите небольшое количество риса и равномерно распределите. Теперь добавьте начинку и осторожно закрутите.

Пергамент

Вырежьте лист из плотного пергамента величиной с коврик (это где-то 30х30 см). Укутайте его пищевой пленкой. Положите лист нори шероховатой стороной кверху, выложите плотный слой риса. Добавьте начинку и заверните рулет, как обычно.

Фольга

Вырежьте из фольги несколько прямоугольных листов величиной как оригинальный коврик для суши. Наложите их друг на друга. Вы должны получить один плотный лист. Положите нори и начинку. Заверните ролл, как вы это делаете с помощью обычного коврика.

Бамбуковая салфетка

Обычно их используют для мытья посуды или кухонных поверхностей, однако бамбуковая салфетка поможет вам закрутить идеальный ролл.

Вам понадобится только салфетка и пищевая пленка:

оберните салфетку несколькими слоями пищевой пленки;

разложите лист нори, выложите на него рис и начинку;

заверните суши так, как вы это обычно делаете с помощью макису.

Если ни один из вариантов не помог сформировать идеальные роллы, попробуйте закрутить суши вообще без подручных средств. Просто выложите нори на чистый стол, положите начинку и влажными руками попробуйте закрутить ролл.

В крайнем случае, вы всегда можете пойти в японский ресторан или заказать суши на дом.