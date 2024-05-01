Мити вікна у квартирі чи будинку потрібно щонайменше двічі на рік – щоб більше світла проникало в помешкання, і щоб самі вікна мали охайний вигляд.
Як помити вікна без розводів у домашніх умовах, читайте в нашому матеріалі.
Очисник вікон
Найкращі засоби для миття вікон і дзеркал — це спеціально розроблені рідини. На ринку представлено безліч засобів, і деякі з них можуть впоратися навіть із сильно забрудненими.
Крім ретельного очищення скляних поверхонь, вони залишають приємний аромат і не викликають головного болю.
Рідина для миття посуду
Ефективний метод — розчиніть невелику кількість рідини для миття посуду у воді та нанесіть на серветку, якою будете мити вікно. Очистіть поверхню, потім пройдіться сухою ганчіркою.
Серветка з мікрофібри
Помити вікна без розводів можна і без спеціальних засобів. У цьому допоможе серветка з мікрофібри, до того ж, її можна використовувати як сухою, так і вологою.
В останньому випадку досить змочити її в теплій воді, протерти начисто поверхню, а іншою відполірувати скло, щоб не було розводів.
Ретельно прополощіть брудну тканину в теплій воді або виперіть її у пральній машині на режимі для делікатних тканин. Після висихання вона знову буде готова до використання.
Вода з лимоном або оцтом
Для цього способу треба половина лимона та склянка води. Вичавіть сік лимона у воду та добре перемішайте. Витріть скло розчином, поки воно не стане чистим.
Замість лимона можна використовувати оцет. У такому разі розчин треба приготувати з двох столових ложок оцту та склянки води. Оцет ідеально підходить для різних цілей, в тому числі для миття вікон без розводів.