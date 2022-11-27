Как перевести окно на зимний режим – пошаговая инструкция

Холодный воздух попадает в помещение через металлические окна. Чтобы избежать этого, нужно сменить оконный режим на зимний. Это предотвратит потерю горячего воздуха изнутри из-за плотного размещения окна в оконной раме. Факты ICTV подготовили пошаговую инструкцию, как перевести окно в зимний режим.
Шаг 1.
Прежде всего необходимо очистить раму от скопившейся пыли, протереть металлические части фурнитуры мягкой тканью, а на подвижные части нанести смазку.
Шаг 2.
Затем откройте створки, найдите зажимы. Они похожи на маленькие цилиндрики, выходящие из шестиугольного углубления. Количество зависит от ширины створки. Они расположены скраю, рядом с ручкой. Открыв окно, вы сразу их увидите. Внизу есть зажимы.
Шаг 3.
Каждый зажим нужно довести до максимального вращения с помощью шеститочечного замка или плоскогубцев. В основном вращение производится по часовой стрелке. Направление вращения зависит от типа зажима. Если он овальный, вращение должно быть горизонтальным, если круглый, то со стороны улицы. При регулировке некоторых окон нужно "потянуть" кнопки на себя, а после зимнего режима вернуть их в исходное положение.
Шаг 4.
Закрываем листик в окне. Убедиться, что переход сделан правильно, можно, проверив клочком бумаги. Если нет возможности вставить его между створками, значит, регулировка выполнена правильно.
Другие средства зимнего регулирования
- Готовясь к зиме, утепляйте углы окна как изнутри, так и снаружи. Утеплить можно с помощью пенопласта, утеплителя и прочего подобного материала.
- Зимой необходимо правильно ухаживать за окнами, например, регулярно очищать стекло от пыли или грязи.
- Ухаживайте за резиновыми деталями, используя глицерин, благодаря которому они прослужат долго.