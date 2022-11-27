Как перевести окно на зимний режим – пошаговая инструкция

Шаг 3.

Каждый зажим нужно довести до максимального вращения с помощью шеститочечного замка или плоскогубцев. В основном вращение производится по часовой стрелке. Направление вращения зависит от типа зажима. Если он овальный, вращение должно быть горизонтальным, если круглый, то со стороны улицы. При регулировке некоторых окон нужно "потянуть" кнопки на себя, а после зимнего режима вернуть их в исходное положение.