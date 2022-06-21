Из-за значительного дефицита топлива на украинском рынке, все чаще появляется биотопливо, или как его еще называют, спиртовой бензин.

Что такое спиртовой бензин и безопасно ли его заливать в авто — читайте в материале Фактов ICTV.

Альтернативный вид топлива

На альтернативные виды топлива или, как называют их в народе спиртовые бензины, еще несколько лет назад возлагали большие надежды. Он дешевле традиционного топлива. А изготавливается преимущественно из смеси традиционного топлива и биоэтанола, проще говоря спирта, полученного из растительных компонентов.

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Но со временем этот вид альтернативного топлива не приобрел популярности в Украине – в основном из-за дефицита сырья и небольшого спроса, поэтому многие сети отказались от его продвижения.

По данным столичного Института потребительских экспертиз, по состоянию на 2021 год, в Украине лишь на четырех АЗС удалось обнаружить спиртовой бензин — БРСМ-Нафта, Авиас, Моttо и региональной сети BVS.

Спиртовой бензин стал альтернативным для автомобилей в некоторых странах мира, а основными его производителем и потребителем считается Бразилия.

Биотопливо позволяет экономить нефть для производства традиционного бензина, а также считается более экологичным, поскольку имеет меньше химических соединений, которые из-за выбросов из выхлопной трубы попадают в атмосферу.

Правда в целом, доля биотоплива в мировом потреблении пока мизерная и составляет 3-4%.

Действительно ли биотопливо опасно

Большинство водителей боятся переходить на спиртовой бензин. Существует риск, что в двигателе смесь разделится на бензин и водно-спиртовые шарики. Последствия попадания их в камеру сгорания очевидны: перерасход топлива (вода не вырабатывает энергии) и детонация.

Кроме того, есть сомнения в том, что авто будет заводиться при низких температурах (например, -30) — ведь насыщенный водой спирт превратится в льдинки, поджечь которые система зажигания не сможет.

Тем более, большинство водителей считает, что в спиртовой бензин производят из обычного спирта. Это не так. В бензин добавляется не пищевой, а технический спирт. То есть он неочищенный — с большим количеством сивушных масел, обезвоженный и денатурированный бензином.

Если биотопливо соответствует всем нормам и нормативам ДСТУ, то такой бензин подходит для любого транспорта и не навредит ему.

Есть две категории спиртового топлива:

автобензин с содержанием биоэтанола не менее 30% — относится к альтернативному топливу;

— относится к альтернативному топливу; если биоэтанола менее 30% — это топливо относится к спиртовых по маркам Е5, Е7, Е10 (согласно с техническим регламентом). Эти марки бензинов нельзя путать с альтернативными топливами, поскольку они выпускаются по разным нормативным документам.

Как перейти на спиртовой бензин

Если вашему автомобилю более пяти лет, перед использованием спиртового топлива нужно промыть топливную систему и бак. Это можно сделать на любом СТО.

Если этого не сделать может выйти из строя топливный насос: из-за забитого фильтра он будет работать под нагрузкой.

Бензин со спиртом во всем мире обозначают индексом E (этанол) с цифрой, означающей количество содержание этанола в процентах. Так, Е5, Е7, Е10 — смеси с низким содержанием этанола, которые можно заливать в любой автомобиль.

Есть также топливо с индексом E40 — заправлять его нужно лишь при условии, что производитель авто допускает применение биотоплива.

В Бразилии, США и некоторых странах ЕС продают смесь Е85 (85% этанола и 15% бензина) — заливать его можно только в авто с топливной системой Flex-Fuel.

В Украине существуют собственные бренды. Чтобы не ошибиться, попросите на АЗС паспорт качества и убедитесь в том, что топливо соответствует одному из перечисленных международных стандартов или национальном ДСТУ 4839:2007 (Бензины автомобильные повышенного качества).