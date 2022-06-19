Купить авто в Польше местному и иностранцу не так трудно, как может показаться на первый взгляд: цены радуют, выбор велик. Если вы ищете недорогой вариант — то б/у автомобиль идеально вам подойдет.

Поскольку польские дороги довольно качественные, то и машины долго сохраняются в отличном состоянии. Купить автомобиль можно на автобазаре. Он находится в каждом польском городке. Но удобнее подобрать автомобиль в интернете.

Популярные польские автосайты

Autotrader — https://www.autotrader.pl/

Сайт с удобным интерфейсом, на котором можно заказать новые, б/у автомобили или мотоциклы. Доступны машины всех известных мировых производителей в разной комплектации. Также в ассортименте подержанные авто в хорошем состоянии. На сайте публикуются полезные статьи для автомобилистов на польском языке.

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Moto Gratka — https://gratka.pl/motoryzacja/osobowe

Большой портал с удобными фильтрами, на котором вы быстро сможете найти интересующую вас модель автомобиля. Представлен большой выбор грузовых и легковых автомобилей. Все объявления идут с подробными описаниями, фотографиями и контактными данными продавца.

Allegro — https://allegro.pl/dzial/motoryzacja

Большой интернет-маркет, в котором можно купить легковые машины, грузовики, мотоциклы, а также запчасти, расходные материалы и аксессуары к ним. Отдельно представлена ​​категория подержанных авто по доступным ценам.

OTOMOTO — https://www.otomoto.pl/

Один из самых популярных автосайтов в Польше. Здесь представлен большой ассортимент машин разных марок и моделей, мотоциклов, грузовых автомобилей, прицепов и запчастей. Можно сразу же настроить поиск по фильтрам или ознакомиться с горячими предложениями по самым выгодным ценам.

OLX — https://www.olx.pl/motoryzacja/

Знакомый всем сайт объявлений от владельцев на польском. Большой выбор б/у моделей в разных ценовых категориях. Здесь вы найдете недорогие авто в отличном состоянии и сразу договоритесь о покупке.

Autoscout24 — https://www.autoscout24.pl/.

Портал, на котором можно найти подержанные автомобили со всего мира. Ассортимент насчитывает тысячи предложений, начиная от стандартных легковушек и заканчивая трейлерами или специализированной транспортной техникой. Договоритесь о покупке б/у автомобилей от мировых лидеров: Opel, BMW, Ford, Skoda, Audi и многих других.

Auto.com — http://auto.com.pl/

Здесь вы можете ознакомиться с большим выбором подержанных автомобилей. Ежедневно публикуются новые выгодные предложения, можно воспользоваться дополнительными услугами по выбору авто или разместить свое собственное объявление бесплатно.

Autodoc — https://www.autodoc.pl/

Самый большой европейский ресурс по продаже запчастей для автомобилей любых марок и моделей. Удобная система поиска позволяет быстро найти необходимые товары и приобрести их по выгодной цене. На сайте регулярно проводятся акции и действуют специальные предложения на разные категории продукции для ремонта и обслуживания автомобилей.

Autoteam.pl — http://www.autoteam.pl/

Удобный онлайн магазин для покупки б/у автомобилей. Можно создать личный кабинет и регулярно отслеживать появление выгодных предложений по интересующей вас модели. Также в блоге публикуются полезные советы по покупке подержанных авто на польском языке.

iParts.pl — https://www.iparts.pl/

Еще один ресурс для покупки запчастей к автомобилям и мотоциклам. Большой выбор товаров от ведущих мировых брендов, быстрая доставка и прозрачные условия сделок.

Как купить авто в Польше через сайты и не стать жертвой мошенников / 3 images

Как не попасть на мошенника? На что обратить внимание при покупке авто в Польше

Если вы покупаете автомобиль по объявлению в интернете, внимательно прочтите текст. Разумеется, о недостатках машины не все напишут прямо, а кто-то может и умолчать: продавец заинтересован в том, чтобы продать машину как можно скорее. Поэтому лучше сразу позвонить на указанный номер и спросить о самом главном: пробег, техническое состояние, недавние ремонты и замены деталей или жидкостей, история аварий и т.д.

При осмотре может пригодиться очень важный инструмент – датчик краски. Прежде всего, проверьте самостоятельно лакокрасочное покрытие и состояние – ищите большие сколы, видимую шпаклевку, коррозию.

Также не забудьте проверить состояние кресел, руля и ручки переключения передач.

Обязательно сделайте тест-драйв и покатайтесь на автомобиле, который собираетесь купить.

Если есть возможность заехать в сервис для более подробного обзора перед принятием решения, то это будет еще лучше.

К тому же обязательно проверьте историю автомобиля на правительственном сайте. Для этого вам понадобятся данные по регистрационному удостоверению.

Не перечисляйте деньги, не видя автомобили вживую.