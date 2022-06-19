Купити авто в Польщі місцевому та іноземцю не так важко, як може здатися на перший погляд: ціни радують, вибір великий. Якщо ви шукаєте недорогий варіант — то уживаний автомобіль ідеально вам підійде.

Оскільки польські дороги доволі якісні, то і машини надовго зберігаються в чудовому стані. Купити автівку можна на автобазарі. Він є у кожному польському містечку. Але зручніше підібрати автомобіль в інтернеті.

Популярні польські автосайти (список)

Autotrader – https://www.autotrader.pl/

Сайт зі зручним інтерфейсом, на якому можна замовити нові, уживані автомобілі або мотоцикли. Доступні машини всіх відомих світових виробників у різній комплектації. Також в асортименті старі авто в хорошому стані. На сайті публікуються корисні статті для автомобілістів польською мовою.

Зараз дивляться

Moto Gratka – https://gratka.pl/motoryzacja/osobowe

Великий портал зі зручними фільтрами, на якому ви швидко зможете знайти цікаву для вас модель автомобіля. Представлений великий вибір вантажних і легкових уживаних автівок. Усі оголошення йдуть із докладними описами, фотографіями та контактними даними продавця.

Allegro – https://allegro.pl/dzial/motoryzacja

Великий інтернет-маркет, в якому можна купити: легкові машини, вантажівки, мотоцикли, а також запчастини, витратні матеріали та аксесуари до них. Окремо представлена ​​категорія уживаних авто за доступними цінами.

OTOMOTO – https://www.otomoto.pl/

Один із найпопулярніших автосайтів у Польщі. Тут представлено великий асортимент машин різних марок і моделей, мотоциклів, вантажних автомобілів, причепів і запчастин. Можна одразу налаштувати пошук за фільтрами або ознайомитися з гарячими пропозиціями за найвигіднішими цінами.

OLX – https://www.olx.pl/motoryzacja/

Знайомий всім сайт оголошень від власників польською мовою. Великий вибір уживаних моделей у різних цінових категоріях. Тут ви знайдете недорогі авто у чудовому стані та одразу домовитеся про купівлю.

Autoscout24 – https://www.autoscout24.pl/.

Портал, на якому можна знайти уживані авто з усього світу. Асортимент нараховує тисячі пропозицій, починаючи від стандартних легковиків і закінчуючи трейлерами або спеціалізованою транспортною технікою. Домовляйтеся про купівлю уживаних автомобілів від світових лідерів: Opel, BMW, Ford, Skoda, Audi та багатьох інших.

Auto.com – http://auto.com.pl/

Тут ви можете ознайомитися з великим вибором уживаних автомобілів. Щодня публікуються нові вигідні пропозиції, можна скористатися додатковими послугами з вибору авто або розмістити своє власне оголошення безплатно.

Autodoc – https://www.autodoc.pl/

Найбільший європейський ресурс із продажу запчастин для автомобілів будь-яких марок і моделей. Зручна система пошуку дозволяє швидко знайти необхідні товари й придбати їх за вигідною ціною. На сайті регулярно проводяться акції та діють спеціальні пропозиції на різні категорії продукції для ремонту та обслуговування автомобілів.

Autoteam.pl – http://www.autoteam.pl/

Зручний онлайн-магазин для купівлі уживаних автомобілів. Можна створити особистий кабінет і регулярно відстежувати появу вигідних пропозицій щодо цікавої для вас моделі. Також у блозі публікуються корисні поради щодо купівлі уживаних авто польською мовою.

iParts.pl – https://www.iparts.pl/

Ще один ресурс для купівлі запчастин до автомобілів та мотоциклів. Великий вибір товарів від провідних світових брендів, швидка доставка і прозорі умови угод.

Як купити авто в Польщі через сайти та не стати жертвою шахраїв / 3 зображення

Як не натрапити на шахрая? На що звернути увагу під час купівлі авто у Польщі

Якщо ви купуєте автомобіль за оголошенням в інтернеті, уважно прочитайте текст. Зрозуміло, про недоліки машини не всі напишуть прямо, а хтось може і промовчати: продавець зацікавлений у тому, щоб продати авто якнайшвидше. Тому найкраще відразу зателефонувати на зазначений номер і запитати про найголовніше: пробіг, технічний стан, нещодавні ремонти та заміни деталей чи рідин, історія аварій тощо.

Під час огляду може стати в пригоді дуже важливий інструмент – датчик фарби. Передусім перевірте самостійно лакофарбове покриття та стан – шукайте великі відколи, видиме шпаклювання, корозію.

Також не забудьте перевірити стан крісел, керма та ручки перемикання передач.

Обов’язково зробіть тест-драйв і покатайтеся на автомобілі, який хочете купити.

Якщо є можливість заїхати в сервіс для більш детального огляду перед ухваленням рішення, то це буде ще краще.

До того ж, обов’язково перевірте історію автомобіля на урядовому сайті. Для цього вам знадобляться дані із реєстраційного посвідчення.

Не перераховуйте гроші, не бачивши автівки вживу.