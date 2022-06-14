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Бюджетные и популярные: какие авто можно приобрести в Польше до €2,5 тыс.

14 июня 2022, 13:54
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Skoda
Источник: Depositphotos

Нулевая растаможка в Украине идет полным ходом — с начала апреля наши водители завезли больше 90 тыс. подержанных авто. Большинство из них привозились из Польши, Германии и Литвы.

Льготы позволяют существенно сэкономить на покупке транспорта — чаще всего покупают автомобили с ценником до $3-4 тыс. Достойные варианты есть и среди бюджетных моделей.

Какие авто можно приобрести в Польше до €2,5 тыс. — далее в материале.

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Все варианты доступны на сервисе Ooyyo, где размещаются объявления о продаже транспорта.

  1. Volvo S40

Шведская компания славится надежными автомобилями — это касается и того транспорта, которому больше 15 лет. К примеру, модель S40 2004 года с бензиновым двигателем 1.8л, ручной КПП и пробегом в 138 тыс. км можно приобрести за €1 582.

Volvo S40

  1. Volkswagen Golf

Автомобили Volkswagen в Украине особенно ценятся — модели Golf и Passat нередко лидируют в рейтингах по ввозу автомобилей.

Если бюджет ограниченный — нужно искать компромисс между пробегом и годом выпуска. К примеру, есть модель 2000 года выпуска — бензиновый двигатель 1,6 л, пробег в 122 тыс. км и ручная КПП.

Volkswagen Golf

Стоимость такого удовольствия — €1 582.

  1. Volkswagen Passat

Более люксовая модель, чем Golf, но всегда можно найти доступный вариант.

В Польше можно приобрести себе модель 2010 года с дизельным 2.0 л. двигателем и ручной КПП. Пробег — всего 100 тыс. км. Однако на кузове есть незначительные вмятины, устранение которых не потребует много времени.

Volkswagen Passat

Цена — €2 320 

  1. Renault Megane

Французский Megane также любят украинские водители — его доступность и неприхотливость в ремонте выделяет его среди конкурентов. 

На вторичном рынке Польши можно найти версию с бензиновым 2.0 л. двигателем и ручной КПП. Пробег — 224 тыс. км, а цена — €2 493.

Renault Megane

  1. Skoda Octavia

Еще один любимчик наших водителей — чешские автомобили ценятся благодаря своей надежности и качеству.

Сейчас на рынке польши доступно огромное количество версий. К примеру, можно приобрести модель 2005 года выпуска с 2.0 л. дизельным двигателем, ручной КПП и пробегом в 158 тыс. км.

Skoda Octavia

Цена такого предложения — €1 908.

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