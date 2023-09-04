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Как добавить права в Дію: пошаговая инструкция

4 сентября 2023, 13:15
Анна Голишевская редактор ленты
Как добавить права в Дію: пошаговая инструкция
Источник: Unsplash

Кроме паспорта, Covid-сертификатов и других важных документов, в Дії можно с легкостью подать документы на водительское удостоверение. То есть, если вам необходимо будет показать права, это можно будет сделать со своего смартфона. Как добавить права в Дію – читайте в материале.

Почему водительское удостоверение не показывается в Дії

После того как вы авторизуетесь в приложении, водительское удостоверение должно автоматически отобразиться вместе с другими документами. Если этого не произошло, то существует несколько причин. Например, в базе МВД нет достаточного количества данных, чтобы создать его цифровую копию. Тогда вам нужно дополнить информацию и верифицировать в электронном кабинете водителя.

После успешной обработки документ должен автоматически появиться в Дії.

Кроме этого, проблема может возникать тогда, когда у вас удостоверение старого образца. Такое бывает, ведь электронный реестр МВД создали в 2013 году, поэтому выпущенные ранее документы могут не отображаться в Дії. Для того чтобы права были в вашем приложении, нужно пройти верификацию данных или обратиться в ближайшее отделение Сервисного центра МВД.

Как добавить права в Дію: инструкция

  1. Войдите в электронный кабинет водителя с помощью электронной подписи.
  2. В разделе Электронные услуги выберите Уточнение данных в реестре водительских прав.
  3. Заполните форму онлайн и выберите тип проблемы.
  4. Загрузите фото нужных документов: водительские права с обеих сторон, паспорт, сведения о месте регистрации.
  5. Подтвердите заявление и дождитесь его рассмотрения.
  6. После обработки данных права автоматически появятся в Дії.
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