Окрім паспорта, Covid-сертифікатів та інших важливих документів, у Дію можна з легкістю додати документи на водійське посвідчення. Тобто, якщо вам необхідно буде показати права, це можна буде зробити зі свого смартфона. Як додати права в Дію – читайте в матеріалі.

Чому водійське посвідчення не показується в Дії

Після того як ви авторизуєтеся у додатку, посвідчення водія має автоматично відобразитися разом з іншими документами. Якщо цього не сталося, то на те є кілька причин. Наприклад, у базі МВС немає достатньої кількості даних, щоб створити його цифрову копію.

Тоді вам необхідно доповнити інформацію та верифікуватися в електронному кабінеті водія. Після успішного опрацювання документ має автоматично з’явитися в Дії.

Крім цього, проблема може виникати тоді, коли у вас посвідчення старого зразка. Таке буває, адже електронний реєстр МВС створили у 2013 році, тож документи, які випустили раніше, можуть не відображатися у Дії. Для того, аби права були у вашому застосунку, треба пройти верифікацію даних, або звернутися до найближчого відділення Сервісного центру МВС.

Як додати права в Дію: інструкція