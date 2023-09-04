Окрім паспорта, Covid-сертифікатів та інших важливих документів, у Дію можна з легкістю додати документи на водійське посвідчення. Тобто, якщо вам необхідно буде показати права, це можна буде зробити зі свого смартфона. Як додати права в Дію – читайте в матеріалі.
Чому водійське посвідчення не показується в Дії
Після того як ви авторизуєтеся у додатку, посвідчення водія має автоматично відобразитися разом з іншими документами. Якщо цього не сталося, то на те є кілька причин. Наприклад, у базі МВС немає достатньої кількості даних, щоб створити його цифрову копію.
Тоді вам необхідно доповнити інформацію та верифікуватися в електронному кабінеті водія. Після успішного опрацювання документ має автоматично з’явитися в Дії.
Крім цього, проблема може виникати тоді, коли у вас посвідчення старого зразка. Таке буває, адже електронний реєстр МВС створили у 2013 році, тож документи, які випустили раніше, можуть не відображатися у Дії. Для того, аби права були у вашому застосунку, треба пройти верифікацію даних, або звернутися до найближчого відділення Сервісного центру МВС.
Як додати права в Дію: інструкція
- Увійдіть в електронний кабінет водія за допомогою електронного підпису.
- У розділі Електронні послуги оберіть пункт Уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв.
- Заповніть онлайн-форму та виберіть тип проблеми.
- Завантажте фото потрібних документів: водійське посвідчення з обох боків, паспорт, відомості про місце реєстрації.
- Підтвердіть заяву та дочекайтеся її розгляду.
- Після опрацювання даних права автоматично з’являться в Дії.