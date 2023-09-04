Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Як додати права в Дію: покрокова інструкція

4 Вересня 2023, 13:15
Анна Голішевська редакторка стрічки
Як додати права в Дію: покрокова інструкція
Джерело: Unsplash

Окрім паспорта, Covid-сертифікатів та інших важливих документів, у Дію можна з легкістю додати документи на водійське посвідчення. Тобто, якщо вам необхідно буде показати права, це можна буде зробити зі свого смартфона. Як додати права в Дію – читайте в матеріалі.

Чому водійське посвідчення не показується в Дії

Після того як ви авторизуєтеся у додатку, посвідчення водія має автоматично відобразитися разом з іншими документами. Якщо цього не сталося, то на те є кілька причин. Наприклад, у базі МВС немає достатньої кількості даних, щоб створити його цифрову копію.

Тоді вам необхідно доповнити інформацію та верифікуватися в електронному кабінеті водія. Після успішного опрацювання документ має автоматично з’явитися в Дії.

Крім цього, проблема може виникати тоді, коли у вас посвідчення старого зразка. Таке буває, адже електронний реєстр МВС створили у 2013 році, тож документи, які випустили раніше, можуть не відображатися у Дії. Для того, аби права були у вашому застосунку, треба пройти верифікацію даних, або звернутися до найближчого відділення Сервісного центру МВС.

Як додати права в Дію: інструкція

  1. Увійдіть в електронний кабінет водія за допомогою електронного підпису.
  2. У розділі Електронні послуги оберіть пункт Уточнення даних у реєстрі посвідчень водіїв.
  3. Заповніть онлайн-форму та виберіть тип проблеми.
  4. Завантажте фото потрібних документів: водійське посвідчення з обох боків, паспорт, відомості про місце реєстрації.
  5. Підтвердіть заяву та дочекайтеся її розгляду.
  6. Після опрацювання даних права автоматично з’являться в Дії.
Читайте також:
ПраваЯк обміняти чи відновити водійські права в Україні: три способи та список документів

Теги
Водійські права Дія Додаток Дія Документи
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь