В Украине заработает видеофиксация тестов по ПДД — дата

Теоретические экзамены на право управления автомобилем в Украине будут снимать на видео с 17 июля.

О том, что новое правило сдачи экзамена по ПДД заработает уже в пятницу, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

По его словам, человек, который сдает экзамен, не сможет отказаться от видеофиксации.

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Видеофиксация практического экзамена

В Украине фиксация практического экзамена на права работает с 24 декабря 2019 года.

Видеорегистратор, который должен быть установлен в каждом экзаменационном авто, фиксирует ситуацию на дороге и в салоне машины, когда ею управляет человек, сдающий экзамен.

Фиксация экзамена, по замыслу правоохранителей, имеет целью уменьшить коррупционную составляющую и дать возможность обжаловать результаты экзамена.