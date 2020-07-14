В Украине заработает видеофиксация тестов по ПДД — дата

Теоретические экзамены на право управления автомобилем в Украине будут снимать на видео с 17 июля.
О том, что новое правило сдачи экзамена по ПДД заработает уже в пятницу, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.
По его словам, человек, который сдает экзамен, не сможет отказаться от видеофиксации.
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Видеофиксация практического экзамена
В Украине фиксация практического экзамена на права работает с 24 декабря 2019 года.
Видеорегистратор, который должен быть установлен в каждом экзаменационном авто, фиксирует ситуацию на дороге и в салоне машины, когда ею управляет человек, сдающий экзамен.
Фиксация экзамена, по замыслу правоохранителей, имеет целью уменьшить коррупционную составляющую и дать возможность обжаловать результаты экзамена.