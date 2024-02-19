В январе украинцы активно покупали легковые авто с пробегом из США. За первый месяц 2024 года автопарк пополнился на 2,7 тыс. таких единиц. Самое время узнать, какие модели покупали чаще всего.

Самые популярные авто с пробегом из США в январе 2024

Примечательно, что 2,7 тыс. — это 16% от общего числа авто на вторичном рынке, впервые зарегистрированных в Украине в прошлом месяце.

Почти половина из них (49%) — это бензиновые версии. Около трети — электромобили, а за ними идут дизельные и гибридные модификации.

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Самым популярным авто с пробегом из США оказалась Tesla Model 3 — 300 авто. Второе место также за авто от Илона Маска, но уже в относительно бюджетном сегменте — Tesla Model Y с отметкой в 218 регистраций. Тройоку лидеров замыкает компактный кроссовер Ford Escape — 177 авто.

В списке также есть и универсальный кроссовер Jeep Cherokee — 176 авто, и любимец украинцев Volkswagen Passat — 173 авто.

Впрочем, далеко не все авто от Илона Маска имеют успех на рынке благодаря своей надежности и цене. Недавно владельцы Tesla Cybertruck начали жаловаться на появление ржавчины на авто. Как оказалось, металлические листы корпуса пикапа не защищены от влаги и других жидкостей, вызывающих коррозию.