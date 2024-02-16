Самые популярные пригнанные авто с пробегом в 2023: все бестселлеры на месте

В 2023 году украинцы активно привозили авто с пробегом — всего за прошлый год наши водители впервые зарегистрировали почти 221 тыс. авто с пробегом. Самое время выяснить, какие подержанные легковушки завозили в прошлом году.

Самые популярные импортные авто с пробегом в 2023

Так, эксперты из Института Исследования Авторынка выяснили, что самым популярным импортным авто с пробегом оказался компактный Volkswagen Golf — их завезли 15 тыс. авто. Второе место за чешским автопромом — Skoda Octavia с показателем в более 10,3 тыс. регистраций в Украине. Тройку лидеров замыкает бюджетный Renault Megane с отметкой в почти 9 тыс. авто.

Далее в списке красуется долговечный и доступный Volkswagen Passat — 8,6 тыс. авто., а за ним — Renault Scenic с 6,4 тыс. регистраций.

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Примечательно, что в топ-10 также попал и электрокар, который уже многие годы доказывает свою эффективность в условиях езды в Украине. Можно заметить, что большинство авто — бюджетники.

Полный список выглядит так:

Volkswagen Golf — 15 тыс.; Skoda Octavia — 10,3 тыс.; Renault Megane — 8,9 тыс.; Volkswagen Passat — 8,6 тыс.; Renault Scenic — 6,4 тыс.; Nissan Leaf — 5,2 тыс.; Volkswagen Touran — 4,2 тыс.; Volkswagen Tiguan — 4,1 тыс.; Ford Focus — 4,1 тыс.; Audi A4 — 3,8 тыс.

Украинцы покупают не только транспорт с ДВС, но и гибридные новинки. Так, в январе 2024 наши водители обзавелись 1,4 тыс. авто с комбинированными двигателями. Самое время узнать, какие модели оказались самыми популярными.