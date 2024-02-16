Владельцы новенького Tesla Cybertruck жалуются на появление ржавчины на авто после дождя, что противоречит заявлениям Маска о сверхпрочной стали.

Tesla Cybertruck ржавеет после дождя: подробности

О проблемах сообщает британское издание Register. Информация о недостатке транспорта поступила от одних из первых владельцев Cybertruck.

— Забрал свой Cybertruck, консультант отметил, что на авто появляются оранжевые следы ржавчины. Также транспорт нужно полировать, — пожаловался владелец авто.

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Похоже, все дело в отсутствии краски или лака на корпусе авто. Чтобы сделать пикап футуристичым, Илон мог оставить “голый” металл, который оказался очень уязвимым к влаге.

— В руководстве авто указано, что внешняя часть корпуса чувствительна к коррозии. Руководство советует немедленно убрать коррозионное вещество (воду), не дожидаясь мойки транспорта, — отметил другой владелец Cybertruck.

Если корпус в авто начинает ржаветь, этот процесс особенно быстро происходит осенью, зимой и весной.

Примечательно, что Tesla запрещает владельцам Cybertruck перепродавать авто в первый год. За это предусмотрен огромный штраф. Это значит, что владельцы авто будут самостоятельно бороться со ржавчиной.