Тосол или антифриз: что выбрать и какая разница

Владельцы машин, которые заботятся о своих транспортных средствах, покупают лучшие товары для эксплуатации автомобилей. Нередко водители пользуются охлаждающей жидкостью для поддержания исправного состояния своего железного коня.

Она выполняет роль теплоносителя в системе охлаждения двигателя внутреннего сгорания или других транспортных деталей. Эту жидкость вместе с водой заливают в радиатор для регулировки тепла.

Если владелец автомобиля не будет использовать охлаждающую жидкость, тогда присадки будут способствовать коррозии — самостоятельному разрушению металлов и сплавов.

Антифриз – что это

Антифриз – это общее название для охлаждающей жидкости, которая помогает продлить время исправности автомобиля. Есть несколько разновидностей, отличающихся сроком эксплуатации и сырьем:

традиционные – изготовляют из воды и спирта (обычно используют этиленгликоль), однако жидкость надо менять каждые два года;

карбоксилатные – имеют в составе органические карбоновые кислоты, а срок их использования длится до пяти лет;

гибридные – дополнительно добавляют неорганические кислоты (срок службы – от трех до пяти лет);

лобридные – состоят из органических присадок и соединений кремния, что предоставляет дополнительную защиту для деталей авто из алюминия;

пропиленгликолевые антифризы – вместо традиционного этиленгликоля используют пропиленгликоль, который считают более экологичным веществом.

Что такое тосол

Тосол – это один из видов антифриза, то есть охлаждающая жидкость. Обычно она имеет синий цвет, однако в последнее время в продаже появилась красная.

Специалисты не советуют их смешивать, потому что они имеют разный состав, который в сочетании может плохо повлиять на работу двигателя автомобиля.

Тосол и антифриз — отличия

Антифриз и тосол различаются сырьем, из которого производят охлаждающую жидкость. В составе первого имеются механические примеси, которых нет во втором.

Их категорически нельзя смешивать, потому что это может способствовать образованию налета. Со временем он приведет к неисправности системы охлаждения и регулировки тепла. Это означает, что двигатель машины придется починить (в зависимости от состояния коррозии) или заменить.

Что лучше выбрать

Для каждого транспортного средства подходит своя охлаждающая жидкость. Специалисты рекомендуют просмотреть, какое вещество подходит для конкретного железного коня в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобильной техники.

Обычно эта информация указывается в разделе Двигатель. В пункте Заправка системы охлаждения жидкостью можно найти, что лучше использовать для вашего автомобиля, а также какой именно антифриз или тосол.