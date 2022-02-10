Тосол або антифриз: що вибрати та яка різниця

Власники машин, які дбають про свої транспортні засоби, купують найкращі товари для експлуатації автомобілів. Нерідко водії користуються охолоджувальною рідиною для підтримання справного стану свого залізного коня.

Вона виконує роль теплоносія у системі охолоджування двигуна внутрішнього згорання чи інших транспортних деталей. Цю рідину разом з водою заливають у радіатор для регулювання тепла.

Якщо власник автомобіля не використовуватиме охолоджувальну рідину, тоді паливні присадки сприятимуть корозії – самостійному руйнуванню металів та сплавів.

Антифриз – що це

Антифриз – це загальна назва для охолоджувальної рідини, яка допомагає продовжити час справності автомобіля. Є декілька різновидів, які відрізняються терміном експлуатації та сировиною:

традиційні – виготовляють з води та спирту (зазвичай використовують етиленгліколь), проте рідину треба змінювати кожні два роки;

карбоксилатні – мають у складі органічні карбонові кислоти, а термін їхнього використання триває до п’яти років;

гібридні – додатково додають неорганічні кислоти (термін служби – від трьох до п’яти років);

лобрідні – складаються з органічних присадок та сполук кремнію, що надає додатковий захист для деталей авто з алюмінію;

пропіленгліколеві антифризи – замість традиційного етиленгліколю використовують пропіленгліколь, який вважають більш екологічною речовиною.

Що таке тосол

Тосол – це один із видів антифризу, тобто охолоджувальна рідина. Зазвичай вона має синій колір, проте останнім часом у продажу також з’явилася червона.

Фахівці не радять їх змішувати, тому що вони зазвичай мають різний склад, який у поєднанні може погано вплинути на роботу двигуна автомобіля.

Тосол та антифриз – відмінності

Антифриз та тосол відрізняються сировиною, з якої виготовляють охолоджувальну рідину. У складі першого є механічні домішки, яких немає у другому.

Їх категорично не можна змішувати, тому що це може сприяти утворенню нальоту. З часом він призведе до несправності системи охолоджування та регулювання тепла. Це означає, що двигун машини доведеться полагодити (залежно від стану корозії) або замінити.

Що краще обрати

Для кожного транспортного засобу підходить своя охолоджувальна рідина. Фахівці рекомендують переглянути, яка речовина підходить для конкретного залізного коня у посібнику з ремонту та експлуатації автомобільної техніки.

Зазвичай цю інформацію вказують у розділі Двигун. У пункті Заправлення системи охолодження рідиною можна знайти, що краще використати для вашого автомобіля, а також який саме антифриз чи тосол.