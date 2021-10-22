Тест-драйв Jaguar F-Pace: домашний уют

На тест-драйве у Фактов ICTV побывала рестайлинговая версия кроссовера Jaguar F-Pace.

Мы попытались узнать, что же поменялось и сколько теперь стоит британский кроссовер Jaguar F-Pace.

Что поменялось в дизайне?

Jaguar F-Pace остался узнаваемым, но немного освежился за счет новых бамперов, радиаторной решетки и видоизмененной оптики.

Jaguar F-Pace – солидный, полноразмерный кроссовер, который хоть и не бросается в глаза в потоке машин, но совершенно точно вызывает уважение у соседей по парковке.

Что поменялось внутри?

Дисплеи – наше все. Jaguar F-Pace не стал исключением и обзавелся двумя плазмами на борту – панель приборов (12,3 дюйма) и мультимедийный экран (11,4 дюйма).

К новинкам добавим и сенсорную панель управления климат-контролем.

Во всем остальном – ощущается премиальность в каждой детали. Аромат дорогих материалов так и тянет заглянуть в салон и попробовать все наощупь.

На скорости в салоне тихо, а обновленные сидения позволяют идеально подстроится под автомобиль благодаря широкому диапазону регулировок.

Очень приятный, продуманный салон с отличной атмосферой и изобилием качественных материалов. Докопаться особо не к чему.

Что по технике у Jaguar F-Pace?

Jaguar F-Pace оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л, мощностью 250 л.с. и максимальным крутящим моментом 365 Нм. Двигатель работает с 8-АКПП и полным приводом.

Jaguar F-Pace разгоняется до сотни за 7,3 с и это точно не скорость света, но вот как-то очень приятно он это все делает, да еще и в режиме Спорт. Сюда же добавим отменное рулевое управление, которое, так и подначивает поднажать и войти на скорости в поворот.

Все это, в комплекте с уютным салоном, сочной музыкой от Meridian и просторным багажником объемом 793 л, так и манит отправиться в путешествие.

Сколько стоит Jaguar F-Pace? Итоги

Узнаваемый, солидный и очень комфортный – таким мне показался Jaguar F-PACE. Самый главный вопрос – цена. Тестовый автомобиль Jaguar F-PACE (2,0 P, L4, AWD) в комплектации R-Dynamic SE с целым рядом дополнительных опций обойдется примерно €73,1. Много это или мало? Решать, как всегда, вам.