На тест-драйв Фактов ICTV попал обновленный кроссовер Peugeot 2008, дебютировавший на нашем рынке осенью прошлого года.

Предыдущее поколение Peugeot 2008 побывало на нашем тесте еще в 2020 году, поэтому мы решили узнать, что изменилось и сколько стоит обновленный французский кроссовер.

Что изменилось в дизайне Peugeot 2008

Внешних изменений достаточно, однако они не повлияли на узнаваемость модели. Обновлены решетка радиатора, передний бампер, фары, дневные ходовые огни и видоизменена оптика позади.

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По-моему, главным изменением является новый логотип Peugeot, который отныне будет появляться на всех новых моделях бренда.

Если коротко – изменения есть, они заметны в деталях, но кардинально внешность не изменилась.

Что изменилось в салоне Peugeot 2008

Не изменяя традиции, пространство в салоне Peugeot 2008 разработано по концепции i-Cockpit с ориентацией всех элементов управления на водителя.

Изменения в интерьере тоже есть, они также не кардинальные, однако в некоторых моментах очень существенные.

Полностью изменилась мультимедийная система, которая получила сенсорный 10-дюймовый дисплей, беспроводные Apple CarPlay, Android Auto и более мощную беспроводную зарядку.

Кроме этого, стоит отметить и действительно впечатляющее качество картинки с камер.

Также полностью изменился селектор КПП, который теперь исполнен в стиле миниатюрного переключателя, как и во всех последних моделях Peugeot.

Стоит добавить еще и новый вариант выполнения обивки салона из алькантары и кожи, да еще и с зеленой прострочкой, как в тестовой версии GT. Выглядит довольно прилично, да и вообще, к качеству материалов нареканий не возникало.

Руль, приборная панель с 3D-эффектом, панель управления климат-контролем, задний ряд сидений, багажник – все это осталось без изменений.

Чуть не забыл о логотипе, на руле он тоже новый.

Если коротко, основное изменение – это мультимедийная система.

Что изменилось в технике Peugeot 2008

Для украинского рынка техника осталась без изменений, все те же знакомые двигатели и КПП.

В нашем случае был турбодизель BlueHDi объемом 1,5 л и мощностью 130 л.с./300 Нм, работавший в паре с 8-АКПП. Привод – передний.

Двигатель 1,5 л BlueHDi хорошо известен нам по другим моделям Peugeot и Citroen и еще раз приятно удивил нас.

Да, это не спорт-кар, и какой-то безудержной мощности и динамики не стоит ожидать, однако Peugeot 2008 достаточно предсказуем и стабилен в своем поведении.

Чем вас удивит 1,5 л BlueHDi, так это расход топлива, ведь в городе у меня удавалось выйти на показатели 6,5 л на 100 км, а вне города вообще – 5 л на 100 км.

Стоит отметить мягкую и комфортную подвеску, а также клиренс 189 мм, который позволяет спокойно выезжать на бордюры.

Сколько стоит Peugeot 2008

Самая простая бензиновая версия Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 АКПП-6 в комплектации Active стоит 898 тыс. грн.

Топовая версия Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 в комплектации GT стоит 1 198 900 грн.

Выводы

Peugeot 2008 года обновили, однако не кардинально. Хотя зачем менять то, что и так удачно вышло? Возможно, именно так подумали французы и лишь добавили несколько изюминок к обновленному Peugeot 2008.

Решать, как обычно, вам.