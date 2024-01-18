На дорогах Украины панируют заметно увеличить количество камер автофиксации нарушения ПДД. Так, систем для мониторинга за водителями будет больше на несколько сотен.

Почему на дорогах увеличат количество камер

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам Алексея, такая инициатива возникла из-за эффективности камер автофиксации нарушений — на участках их работы уровень аварийности заметно уменьшается.

Сейчас смотрят

— В планах есть увеличение количества камер еще на несколько сотен. Сейчас это технически возможно в наше время, — отметил Белошицкий.

Он добавил, что уровень аварийности на месте работы камер уменьшается втрое. Датчики для фиксации нарушений устанавливают в тех местах, где очень много ДТП.

Список расположения камер с адресами можно найти на сайте МВД.

Напомним, что с 1 января в Украине заработало еще 50 камер автофиксации. По состоянию на начало 2024 года, по всей Украине работает 265 датчиков, которые автоматически фиксируют нарушения ПДД. Стоит отметить, что в начале полномасштабного вторжения пришлось отказаться от работы камер, но ближе к лету 2022 года их работу частично вернули.