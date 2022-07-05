С начала июля в Украине отменили нулевую растаможку автомобилей. С апреля воспользовались льготами более 200 тыс. водителей. Однако теперь придется платить по прежним правилам — с НДС, акцизами и ввозной пошлиной.

Сколько сейчас стоит растаможка авто, и по каким параметрам и формулам определяется стоимость — далее в материале.

Особых сложностей в просчете нет — узнать реальную стоимость услуги можно даже с помощью калькулятора растаможки авто.

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Так, по закону Украины №2611-VIII, формула просчет выглядит следующим образом: Акцизный налог + Ввозная пошлина + ПДВ.

Параметры просчитываются по следующим характеристикам автомобиля:

Тип двигателя (бензиновый/дизельный);

Объем двигателя (куб. см);

Год выпуска авто;

Стоимость авто за границей.

Чтобы оценить стоимость растаможки авто на практике, можно сравнить две самые популярные модели, которые активно ввозятся в Украину в последние годы — старенький Volkswagen Passat и современный Volkswagen Golf.

Для примера можно взять базовый Volkswagen Passat 2004 года на бензиновом двигателе 2.0 л — в Германии такой можно приобрести за €7 тыс.

По формуле растаможки такая модель обойдется в €11 040:

Акцизный налог — €1 500;

Ввозная пошлина — €700;

НДС — €1 840;

Стоимость авто за рубежом — €7 000.

Вместе с дополнительными услугами, итоговая стоимость будет выше:

Сбор в Пенсионный фонд – 14 864 грн.

Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;

Сертификация, 3000 грн;

Услуги таможенного брокера, 5000 грн.

Итоговая стоимость — €11 753.

Другими словами, стоимость ввоза составит более 30% от всей стоимости транспорта, купленного за рубежом.

С новенькими авто ситуация немного другая. К примеру, в Германии Volkswagen Golf GTI 2019 года на бензиновом 2.0-литровым двигателем продается за €27 тыс.

По формуле растаможки стоимость авто и его ввоза в Украине обойдется в €36 тыс.:

Акцизный налог — €300;

Ввозная пошлина — €2 700;

НДС — €6 000;

Стоимость авто за рубежом €27 000.

Однако есть и дополнительные услуги, за которые также нужно заплатить:

Сбор в Пенсионный фонд – 60 588 грн.

Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;

Сертификация, 3000 грн;

Услуги таможенного брокера, 5000 грн.

Итого, финальная стоимость с регистрацией на украинские номера обойдется в €38 071.

Как можно заметить, акцизный налог на новый транспорта значительно меньше, чем на старые авто.

Вполне возможно, что совсем скоро растаможить автомобиль можно будет в Дія, и сделать это по новой формуле. Власти хотят сделать ввоз новых автомобилей более дешевыми, чем старый транспорт.