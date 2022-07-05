С начала июля в Украине отменили нулевую растаможку автомобилей. С апреля воспользовались льготами более 200 тыс. водителей. Однако теперь придется платить по прежним правилам — с НДС, акцизами и ввозной пошлиной.
Сколько сейчас стоит растаможка авто, и по каким параметрам и формулам определяется стоимость — далее в материале.
Особых сложностей в просчете нет — узнать реальную стоимость услуги можно даже с помощью калькулятора растаможки авто.
Так, по закону Украины №2611-VIII, формула просчет выглядит следующим образом: Акцизный налог + Ввозная пошлина + ПДВ.
Параметры просчитываются по следующим характеристикам автомобиля:
- Тип двигателя (бензиновый/дизельный);
- Объем двигателя (куб. см);
- Год выпуска авто;
- Стоимость авто за границей.
Чтобы оценить стоимость растаможки авто на практике, можно сравнить две самые популярные модели, которые активно ввозятся в Украину в последние годы — старенький Volkswagen Passat и современный Volkswagen Golf.
Для примера можно взять базовый Volkswagen Passat 2004 года на бензиновом двигателе 2.0 л — в Германии такой можно приобрести за €7 тыс.
По формуле растаможки такая модель обойдется в €11 040:
- Акцизный налог — €1 500;
- Ввозная пошлина — €700;
- НДС — €1 840;
- Стоимость авто за рубежом — €7 000.
Вместе с дополнительными услугами, итоговая стоимость будет выше:
- Сбор в Пенсионный фонд – 14 864 грн.
- Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;
- Сертификация, 3000 грн;
- Услуги таможенного брокера, 5000 грн.
Итоговая стоимость — €11 753.
Другими словами, стоимость ввоза составит более 30% от всей стоимости транспорта, купленного за рубежом.
С новенькими авто ситуация немного другая. К примеру, в Германии Volkswagen Golf GTI 2019 года на бензиновом 2.0-литровым двигателем продается за €27 тыс.
По формуле растаможки стоимость авто и его ввоза в Украине обойдется в €36 тыс.:
- Акцизный налог — €300;
- Ввозная пошлина — €2 700;
- НДС — €6 000;
- Стоимость авто за рубежом €27 000.
Однако есть и дополнительные услуги, за которые также нужно заплатить:
- Сбор в Пенсионный фонд – 60 588 грн.
- Регистрация в Сервисном центре МВД –1 126 грн;
- Сертификация, 3000 грн;
- Услуги таможенного брокера, 5000 грн.
Итого, финальная стоимость с регистрацией на украинские номера обойдется в €38 071.
Как можно заметить, акцизный налог на новый транспорта значительно меньше, чем на старые авто.
Вполне возможно, что совсем скоро растаможить автомобиль можно будет в Дія, и сделать это по новой формуле. Власти хотят сделать ввоз новых автомобилей более дешевыми, чем старый транспорт.