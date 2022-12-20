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Штраф за ДТП без пострадавших в Украине: сколько придется заплатить

20 декабря 2022, 12:00
Анна Голишевская Редактор сайта
Машина
Источник: Unsplash

Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжких), предусматривают административную ответственность (ст.124 КУоАП).

Какой штраф за ДТП без пострадавших в Украине – читайте в материале.

Штраф за ДТП без пострадавших в Украине

Если участники дорожного движения нарушили правила, что повлекло повреждение дороги, машин, улиц и т.д, то налагается штраф в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — 850 грн.

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В качестве альтернативы штрафу – лишение права управления транспортом от полугода до года.

Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.

На схеме, при этом, изображают объекты:

  • дорогу, где произошло ДТП;
  • номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;
  • следы тормозного пути.

Что нужно делать после ДТП

  1. Ознакомьтесь со схемой ДТП. Вам нужно проверить информацию обо всем: правильность написания марок, номерных знаков авто.
  2. Проверьте другие данные, которые, по-вашему, могут иметь большое значение для дела.
  3. Если участников ДТП было больше двух, требуйте у работника полиции, чтобы он составил протокол обо всех участниках.
  4. Графу, где вы ставите подпись (особенно касаемо копий протокола и прав), перечитайте несколько раз. Это нужно для того, чтобы вы убедились в правильности написания всех фактов.
  5. Протокол идет в двух экземплярах. Один вы оставляете себе.
  6. О времени суда вы узнаете в повестке или смс-сообщении.
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