Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжких), предусматривают административную ответственность (ст.124 КУоАП).

Какой штраф за ДТП без пострадавших в Украине – читайте в материале.

Штраф за ДТП без пострадавших в Украине

Если участники дорожного движения нарушили правила, что повлекло повреждение дороги, машин, улиц и т.д, то налагается штраф в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — 850 грн.

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В качестве альтернативы штрафу – лишение права управления транспортом от полугода до года.

Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.

На схеме, при этом, изображают объекты:

дорогу, где произошло ДТП;

номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;

следы тормозного пути.

Что нужно делать после ДТП