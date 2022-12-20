Чаще всего при ДТП, если столкновение транспортных средств никому не причинило телесных повреждений (средней тяжести или тяжких), предусматривают административную ответственность (ст.124 КУоАП).
Какой штраф за ДТП без пострадавших в Украине – читайте в материале.
Штраф за ДТП без пострадавших в Украине
Если участники дорожного движения нарушили правила, что повлекло повреждение дороги, машин, улиц и т.д, то налагается штраф в размере пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан — 850 грн.
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В качестве альтернативы штрафу – лишение права управления транспортом от полугода до года.
Полиция на месте совершения фиксирует обстоятельства, составляет схему ДТП, опрашивает свидетелей, участников ДТП, пишет протоколы. Решение о том, виновно ли лицо, принимает и выносит суд.
На схеме, при этом, изображают объекты:
- дорогу, где произошло ДТП;
- номера транспортных средств, информацию о том, как они были размещены во время ДТП;
- следы тормозного пути.
Что нужно делать после ДТП
- Ознакомьтесь со схемой ДТП. Вам нужно проверить информацию обо всем: правильность написания марок, номерных знаков авто.
- Проверьте другие данные, которые, по-вашему, могут иметь большое значение для дела.
- Если участников ДТП было больше двух, требуйте у работника полиции, чтобы он составил протокол обо всех участниках.
- Графу, где вы ставите подпись (особенно касаемо копий протокола и прав), перечитайте несколько раз. Это нужно для того, чтобы вы убедились в правильности написания всех фактов.
- Протокол идет в двух экземплярах. Один вы оставляете себе.
- О времени суда вы узнаете в повестке или смс-сообщении.