Какие дизельные авто самые популярные в Украине | Life

Украинский автопарк за апрель пополнился 6,2 тыс. автомобилей на дизеле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился почти на 10%.

Какие дизельные авто самые популярные в Украине

Если говорить о новых моделях, то здесь лидирует марка Renault Duster с отметкой в 372 единицы. Вторым в списке бестселлеров идет BMW X3 — 128 единиц. В тройку попала и Toyota Land Cruiser Prado — 125 единиц, за ней следует Volkswagen Touareg — 111 единиц. Замыкает пятерку BMW X4 — 71 единиц.

Есть свои фавориты и в списке подержанных авто на дизеле, которые были привезены из других стран. Рейтинг возглавляет Renault Megane — 485 единиц. Ему уступает Skoda Octavia — 343 единиц. На третьем месте Volkswagen Passat — 324 единиц, а на четвертой строчке — Nissan Qashqai — 297 единиц. Также в первую импортную пятерку вошел Volkswagen Golf — 169 единиц.

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Всего в прошлом месяце в Украину ввезли 4,8 тыс. подержанных дизельных автомобилей, а также приобрели 1,4 тыс. новых. На рынке моделей из салона продажи составили 24%, как и в апреле прошлого года. Импорт, бывший в употреблении, тоже составил долю в 24%, однако это на 12% меньше, чем в 2023 году.