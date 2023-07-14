Переоформление авто всегда вызывает у водителей много вопросов благодаря большому количеству способов продажи и приобретения.

Самый безопасный способ — переоформление авто в сервисном центре МВД.

Какие документы нужны для переоформления авто в Украине 2023 — читайте в нашем материале.

Необходимые документы для переоформления авто 2023 — список

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что для переоформления авто понадобятся такие документы:

Паспорта и копии ИНН-код владельца авто и гражданина, на которого оформляется авто. В случае обращения уполномоченных лиц — документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия представителя.

Техпаспорт автомобиля.

Свидетельство о регистрации авто.

Договор купли-продажи (заключить его можно как на комиссионной площадке или непосредственно в СЦ – это сделает администратор бесплатно).

Заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в сервисном центре).

Квитанции об оплате за услуги СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).

Справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если владелец продает уже не первую легковую машину в текущем календарном году).

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи авто (исключения: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды).

Как переоформить авто в Украине 2023

Во время переоформления транспортного средства водителя ждут следующие шаги: