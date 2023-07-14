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Переоформление авто в Украине 2023: какие документы понадобятся

14 июля 2023, 11:39
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Перереєстрація авто в Україні
Источник: Pexels

Переоформление авто всегда вызывает у водителей много вопросов благодаря большому количеству способов продажи и приобретения.

Самый безопасный способ — переоформление авто в сервисном центре МВД.

Какие документы нужны для переоформления авто в Украине 2023 — читайте в нашем материале.

Необходимые документы для переоформления авто 2023 — список

В Главном сервисном центре МВД отмечают, что для переоформления авто понадобятся такие документы:

  • Паспорта и копии ИНН-код владельца авто и гражданина, на которого оформляется авто. В случае обращения уполномоченных лиц — документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия представителя.
  • Техпаспорт автомобиля.
  • Свидетельство о регистрации авто.
  • Договор купли-продажи (заключить его можно как на комиссионной площадке или непосредственно в СЦ – это сделает администратор бесплатно).
  • Заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в сервисном центре).
  • Квитанции об оплате за услуги СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).
  • Справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если владелец продает уже не первую легковую машину в текущем календарном году).

В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи авто (исключения: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды).

Как переоформить авто в Украине 2023

Во время переоформления транспортного средства водителя ждут следующие шаги:

  1. По желанию продавца или покупателя можно будет провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему и получить заключение экспертной службы МВД или другого государственного специализированного учреждения, проводящего судебно-экспертную деятельность. Такой вывод является действующим 10 дней.
  2. Прием в СЦ МВД, заполнение заявления, сдача старого свидетельства о регистрации и номерных знаков.
  3. Получение нового комплекта документов и номерных знаков.
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