Переоформление авто всегда вызывает у водителей много вопросов благодаря большому количеству способов продажи и приобретения.
Самый безопасный способ — переоформление авто в сервисном центре МВД.
Какие документы нужны для переоформления авто в Украине 2023 — читайте в нашем материале.
Необходимые документы для переоформления авто 2023 — список
В Главном сервисном центре МВД отмечают, что для переоформления авто понадобятся такие документы:
- Паспорта и копии ИНН-код владельца авто и гражданина, на которого оформляется авто. В случае обращения уполномоченных лиц — документ, удостоверяющий его личность и подтверждающий полномочия представителя.
- Техпаспорт автомобиля.
- Свидетельство о регистрации авто.
- Договор купли-продажи (заключить его можно как на комиссионной площадке или непосредственно в СЦ – это сделает администратор бесплатно).
- Заявление о переоформлении транспортного средства (заполняется на месте в сервисном центре).
- Квитанции об оплате за услуги СЦ, бланки и номера (оплата в отделении банка при ТСЦ).
- Справка об оценке (среднерыночной) стоимости автомобиля, квитанции об уплате соответствующего налога и военного налога (если владелец продает уже не первую легковую машину в текущем календарном году).
В случае оформления договора купли-продажи в сервисном центре МВД, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи авто (исключения: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды).
Как переоформить авто в Украине 2023
Во время переоформления транспортного средства водителя ждут следующие шаги:
- По желанию продавца или покупателя можно будет провести экспертное исследование транспортного средства и регистрационных документов к нему и получить заключение экспертной службы МВД или другого государственного специализированного учреждения, проводящего судебно-экспертную деятельность. Такой вывод является действующим 10 дней.
- Прием в СЦ МВД, заполнение заявления, сдача старого свидетельства о регистрации и номерных знаков.
- Получение нового комплекта документов и номерных знаков.