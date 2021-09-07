Компания Skoda показала электрический кроссовер Enyaq Coupe iV. Производитель также раскрыл характеристики авто и некоторые подробности о дизайне.

Будущий автомобиль получит измененный внешний вид — с его помощью удалось снизить воздушное сопротивление, которое влияет на расход энергии. Теперь дальность хода выросла на 15 км и составляет 535 км.

Новинка может похвастаться объемным багажником до 570 литров.

Интерьер авто зависит от модификации. Loft Design Selection создаст в салоне уют. Версия Lodge делает упор на экологически чистые материалы. EcoSuite Design Selection включает обивку из кожи.

Модификаций по мощности Skoda Enyaq Coupe iV сразу три. На выбор также дадут две версии с разным объемом аккумулятора. Базовая версия получила батарею емкостью 62 кВт/ч, а также электродвигатель на 132 кВт, который дает энергию на заднюю ось. Более дорогая версия Enyaq Coupe iV 80 получила более мощный двигатель — 150 кВт, а емкость аккумулятора выросла до 82 кВт/ч. Максимальная комплектация Enyaq Coupe iV 80x получит полный привод и двигатель на 195 кВт.

Релиз электрокара от Skoda состоится в конце 2021 года. Информация о ценах станет доступной во время премьеры.

Электрокары с каждым годом набирают популярность, но это не единственный экологически чистый транспорт в Украине. Напомним, что украинцы впервые зарегистрировали водородный автомобиль на территории страны. Речь идет о Toyota Mirai, и на ее сертификацию ушло полтора месяца.