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Skoda показала новый электрокар Enyaq Coupe iV: характеристики и дизайн

7 сентября, 15:31 Микола Олефіренко
Skoda Enyaq Coupe iV
Источник: Skoda

Компания Skoda показала электрический кроссовер Enyaq Coupe iV. Производитель также раскрыл характеристики авто и некоторые подробности о дизайне.

Будущий автомобиль получит измененный внешний вид — с его помощью удалось снизить воздушное сопротивление, которое влияет на расход энергии. Теперь дальность хода выросла на 15 км и составляет 535 км.

Новинка может похвастаться объемным багажником до 570 литров. 

Интерьер авто зависит от модификации. Loft Design Selection создаст в салоне уют. Версия Lodge делает упор на экологически чистые материалы. EcoSuite Design Selection включает обивку из кожи.

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Модификаций по мощности Skoda Enyaq Coupe iV сразу три. На выбор также дадут две версии с разным объемом аккумулятора. Базовая версия получила батарею емкостью 62 кВт/ч, а также электродвигатель на 132 кВт, который дает энергию на заднюю ось. Более дорогая версия Enyaq Coupe iV 80 получила более мощный двигатель — 150 кВт, а емкость аккумулятора выросла до 82 кВт/ч. Максимальная комплектация Enyaq Coupe iV 80x получит полный привод и двигатель на 195 кВт.

Релиз электрокара от Skoda состоится в конце 2021 года. Информация о ценах станет доступной во время премьеры.

Электрокары с каждым годом набирают популярность, но это не единственный экологически чистый транспорт в Украине. Напомним, что украинцы впервые зарегистрировали водородный автомобиль на территории страны. Речь идет о Toyota Mirai, и на ее сертификацию ушло полтора месяца.

Источник
Skoda
Теги
Skoda , електрокар
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