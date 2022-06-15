В Украину массово завозят дизельные авто по нулевой растаможке. Даже дефицит топлива не смог заставить наших водителей пересесть на электрокары.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк.

С начала апреля в Украину завезли 107 298 авто с дизельными моторами — это 69% от всего импорта авто в период действия льгот.

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Второе место за бензиновыми модификациями — 45 845 авто. Это всего 29,5% от всего количества. С большим отрывом на третьем месте расположились гибридные модели — всего 1 338 автомобилей и — 0,8% от общего числа. Электрокары на последнем месте — 735 авто и 0,4% от всего количества завезенных машин.

Украинцы также предпочитают экономные автомобили с небольшим объемом двигателя. Быстрая и агрессивная езда точно не в приоритете у наших водителей, учитывая стоимость топлива с начала полномасштабного вторжения России.

Больше половины ввезенных авто на дизеле имеют объем от 1,5 до 2,5 л. Таких 84 391 машина или 54% от общего количества. Малолитражек до 1,5 л очень немного — всего 7 660 авто. Более мощные модификации также не очень популярны — с объемом выше 2,5 л завезли всего 15 247 авто.

Аналогичная ситуация и с бензиновым транспортом — от 1,5 л до 3 л — 34 001 авто. Малолитражек до 1 л — всего 611 машин, а больше 3 л — 1 586 моделей.

В последнее время украинцы заметно ускорили темпы ввоза авто — в будние дни в среднем импортируют 3 292 подержанные машины. Вполне возможно, что на это повлияли слухи об отмене льготных изменений.