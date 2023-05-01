Ржавчина на авто, она же коррозия — серьезная проблема, с которой сталкиваются владельцы машин возрастом от 10 лет. Самое простое — защитить заблаговременно свою машину от таких повреждений. Если этого не удалось избежать, есть способы ее убрать.

Как защититься от ржавчины на ТС, Фактам ICTV рассказал совладелец автокомплекса Никита Федоренко.

Что такое ржавчина и почему она появляется на авто

— Ржавчина — это химический процесс (окисление металла), который появляется из-за небрежного отношения к авто или влияния климата, — объясняет эксперт.

Коррозия поражает только металл, а не лако-красочное покрытие, как может показаться на первый взгляд. Распознать эту проблему нетрудно. Если видели на краске машины рыжие бугристые пятна, это ржавчина.

Есть несколько основных причин, почему автомобиль начинает ржаветь:

Неправильное хранение автомобиля. Например, постоянно под дождем или снегом. Или же в сыром гараже, который никогда не проветривается. Отсутствие ухода за авто. Оно постоянно грязное и в снегу. Или вы его моете часто, но, не дав просохнуть, ставите в сырой гараж. Повреждения кузова: царапины, сколы, отсутствие лака и краски. Такие участки коррозия поражает первыми. Конденсат. Влага, которая накапливается от перепада температур. Конденсат вредит прежде всего автомобилям, которые уже имеют поражения кузова. Соли — те, которыми посыпают дороги зимой. Они очень вредят целостности кузова машины, особенно незащищенного.

Есть разные типы ржавчины: точечная, внутренняя, сквозная и так далее. И все они опасны для автомобиля.

Как защитить свой автомобиль от ржавчины

Многое зависит и от качества металла, из которого сделан автомобиль, и особенностей его покраски. Понятно, что дешевые китайские машины будут ржаветь гораздо быстрее, чем, например, дорогостоящие европейские или американские.

— Если покупаете недорогой или старый автомобиль, его обязательно нужно защитить от ржавчины, — советует специалист.

Самый простой способ это сделать — обработать свою машину специальным средством. Многие автомастерские предлагают такую услугу. Заплатить придется несколько тысяч гривен. Но экономить не стоит. Ведь потом “лечить” свое авто от ржавчины и перекрашивать его будет намного дороже.

Есть еще несколько более экономных способов защитить машину от коррозии:

Специальные полироли и другие средства, например, на основе воска, которые вы можете использовать в домашних условиях. Подкрылки и брызговики. Их функция — защищать металл от камешков и другого твердого мусора, который повреждает покрытие кузова. Не будет повреждений, ржавчина не прицепится. Специальные пленки или так называемый жидкий лак, который тоже защищает краску машины от повреждений.

Эти способы, хоть и дешевле, но менее эффективны, чем профессиональная защита.

Простые способы убрать ржавчину с авто

Коррозия имеет склонность к распространению. Если вы заметили, что на вашей машины появилась ржавчина, нужно ее убирать. Иначе поврежденных участков со временем станет больше.

Сам металл, пораженный ржавчиной, хрупкий. И если ничего не делать, постепенно на корпусе начнут появляться дырки.

— Убрать коррозию с автомобиля – лучше доверить специалистам. На хороших автосервисах достаточно инструментов, чтобы справиться с опасным врагом и вернуть вашей машине красивый вид, — говорит Никита Федоренко.

Безусловно, это стоит недешево. Можно и самостоятельно попробовать убрать ржавчину. Для этого стоит приобрести специальные инструменты — металлические щетки, наждачную бумагу, шлифмашинку с кругами для металла.

Три основных способа удаления ржавчины с автомобиля:

Механический. С помощью специальных инструментов вы удаляете тот слой металла, который поразила ржавчина. Здесь главное — контролировать, сколько металла вы счищаете, чтобы не убрать лишнего. Если вдруг вы слишком много сняли, выровнять поверхность можно с помощью шпаклевки. Зачищенные участки нужно покрасить и полакировать, чтобы защитить их от новой ржавчины. Химический. В автомагазинах продаются специальные средства, которые удаляют коррозию и сдерживают ее дальнейшее распространение. Преимущество этого метода в том, что он помогает почистить даже труднодоступные места. Не забывайте проветривать помещение во время работы, чтобы не отравиться. Замена поврежденной детали. Это, безусловно, самый эффективный способ, но он имеет несколько недостатков. Во-первых, не каждый автолюбитель может справиться со сложным ремонтом. Во-вторых, он слишком дорогой, если коррозия поразила несколько деталей.

Приготовьтесь к тому, что уборка ржавчины самостоятельно — процесс долгий и достаточно трудный, требующий не только умений, но и терпения от мастера.