Іржа на авто, вона ж корозія, це серйозна проблема, з якою стикаються власники машин віком понад 10 років. Найпростіше – захистити завчасно свою автівку від таких пошкоджень. Якщо цього не вдалося уникнути, є способи її прибрати.

Як захиститися від іржі на ТЗ, Фактам ICTV розповів співвласник автокомплексу Микита Федоренко.

Що таке іржа та чому вона з’являється на авто

– Іржа – це хімічний процес (окислення металу), який з’являється через недбале ставлення до авто або вплив клімату, – пояснює експерт.

Корозія вражає лише метал, а не лакофарбове покриття, як може здатися на перший погляд. Розпізнати цю проблему неважко. Якщо бачили на фарбі машини руді горбисті плями, це іржа.

Є кілька основних причин, чому автівка починає іржавіти:

Неправильне зберігання автомобіля. Наприклад, постійно під дощем чи снігом. Або ж у вогкому гаражі, який ніколи не провітрюється. Відсутність догляду за авто. Воно постійно брудне та в снігу. Або ж ви його миєте часто, але, не давши просохнути, ставите у вогкий гараж. Пошкодження кузова: подряпини, сколи, відсутність лаку і фарби. Такі ділянки корозія вражає першими. Конденсат. Волога, яка накопичується від перепаду температур. Конденсат шкодить насамперед автівкам, які вже мають ураження кузова. Солі – ті, якими посипають дороги взимку. Вони дуже шкодять цілісності кузову машини, особливо незахищеному.

Є різні типи іржі: точкова, внутрішня, наскрізна тощо. І всі вони небезпечні для автомобіля.

Як захистити свій автомобіль від іржі

Багато залежить і від якості металу, з якого зроблений автомобіль, та особливостей його фарбування. Зрозуміло, що дешеві китайські автівки іржавітимуть набагато швидше, ніж, наприклад, дороговартісні європейські чи американські.

– Якщо купуєте недорогий або старий автомобіль, його обов’язково потрібно захистити від іржі, – радить фахівець.

Найпростіший спосіб це зробити – обробити свою машину спеціальним засобом. Чимало автомайстерень пропонують таку послугу. Сплатити доведеться кілька тисяч гривень. Але економити не варто, адже потім “лікувати” своє авто від іржі й перефарбовувати його буде набагато дорожче.

Є ще кілька економніших способів захистити машину від корозії:

Спеціальні поліролі та інші засоби, наприклад, на основі воску, які ви можете використовувати в домашніх умовах. Підкрилки і бризковики. Їхня функція – захищати метал від камінчиків та іншого твердого сміття, яке пошкоджує покриття кузова. Не буде пошкоджень, то й іржа не вчепиться. Спеціальні плівки або так званий рідкий лак, який теж захищає фарбу машини від пошкоджень.

Ці способи, хоч і дешевші, але менш ефективні за професійний захист.

Прості способи прибрати іржу з авто

Корозія має схильність до поширення. Якщо ви помітили, що на вашій машині з’явилася іржа, потрібно її прибирати. Інакше ушкоджених ділянок із часом побільшає.

Сам метал, уражений іржею, крихкий. І якщо нічого не робити, поступово на корпусі почнуть з’являтися дірки.

– Прибрати корозію з автомобіля – краще довірити фахівцям. На хороших автосервісах достатньо інструментів, щоб впоратися з небезпечним ворогом і повернути вашій машині гарний вигляд, – каже Микита Федоренко.

Безумовно, це коштує недешево. Можна і самостійно спробувати прибрати іржу. Для цього варто придбати спеціальні інструменти – металеві щітки, наждачний папір, шліфмашинку з колами для металу.

Три основних способи видалення іржі з автомобіля:

Механічний. За допомогою спеціальних інструментів ви видаляєте той шар металу, який уразила іржа. Тут головне – контролювати, скільки металу ви зчищаєте, щоб не прибрати зайвого. Якщо раптом ви забагато зняли, вирівняти поверхню можна за допомогою шпаклівки. Зачищені ділянки потрібно пофарбувати й полакувати, щоб захистити їх від нової іржі. Хімічний. В автомагазинах продаються спеціальні засоби, які видаляють корозію і стримують її подальше поширення. Перевага цього методу в тому, що він допомагає почистити навіть важкодоступні місця. Не забувайте провітрювати приміщення під час роботи, щоб не отруїтися. Заміна пошкодженої деталі. Це, безумовно, найефективніший спосіб, але він має кілька недоліків. По-перше, не кожен автолюбитель може впоратися зі складним ремонтом. По-друге, він задорогий, якщо корозія уразила кілька деталей.

Приготуйтеся до того, що прибирання іржі самотужки – процес довгий і досить марудний, який потребує не лише умінь, а й терпіння від майстра.