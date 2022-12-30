В пятницу, 30 декабря, стоимость горючего в Украине почти не изменилась. Лишь на несколько копеек подешевели две марки бензина.

В частности, литр премиального А-95+ сегодня стоит на 4 копейки дешевле – 52,96 грн.

Бензин марки А-95 подешевел в среднем на 15 копеек – до 51,86 грн/л.

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Литр бензина А-92 не поменял стоимость и стоит 50,87 грн.

Дизельное топливо, как и вчера, стоит 55,05 грн/л.

Стоимость газа тоже не изменилась и составляет 29,29 грн/л.

В сетях АЗС в Украине литр бензина А-95 стоит от 45 до 54 грн, а бензина марки А-92 – от 44 до 52 грн.

Стоимость дизельного горючего колеблется от 52,50 грн за литр до 58 грн за литр.

Самая низкая цена на автогаз – 26,95 грн за литр, а самая высокая – 36,99 грн за литр.

Источник: AutoRia