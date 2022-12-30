У п’ятницю, 30 грудня, вартість пального в Україні майже не змінилися. Лише на кілька копійок подешевшали дві марки бензину.
Зокрема, літр преміального А-95+ сьогодні коштує на 4 копійки дешевше – 52, 96 грн.
Бензин марки А-95 подешевшав у середньому на 15 копійок – до 51, 86 грн/л.
Зараз дивляться
Літр бензину А-92 не змінив вартість і коштує 50,87 грн.
Дизельне паливо, як і вчора, коштує 55,05 грн/л.
Вартість газу теж не зазнала змін і становить 29,29 грн/л.
У мережах АЗС в Україні літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн, а бензину марки А-92 – від 44 грн до 52 грн.
Вартість дизельного пального коливається від 52,50 грн за літр до 58 грн за літр.
Найнижча ціна на автогаз – 26,95 грн за літр, а найвища – 36,99 грн за літр.
Джерело: AutoRia