У п’ятницю, 30 грудня, вартість пального в Україні майже не змінилися. Лише на кілька копійок подешевшали дві марки бензину.

Зокрема, літр преміального А-95+ сьогодні коштує на 4 копійки дешевше – 52, 96 грн.

Бензин марки А-95 подешевшав у середньому на 15 копійок – до 51, 86 грн/л.

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Літр бензину А-92 не змінив вартість і коштує 50,87 грн.

Дизельне паливо, як і вчора, коштує 55,05 грн/л.

Вартість газу теж не зазнала змін і становить 29,29 грн/л.

У мережах АЗС в Україні літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн, а бензину марки А-92 – від 44 грн до 52 грн.

Вартість дизельного пального коливається від 52,50 грн за літр до 58 грн за літр.

Найнижча ціна на автогаз – 26,95 грн за літр, а найвища – 36,99 грн за літр.

Джерело: AutoRia