В течение недели цены на бензин и дизельное топливо почти не поменялись, однако стоимость автогаза увеличилась за последнее время как минимум на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

По последней информации, ценники на бензин марки А-95 стартуют от 46,2 грн до 51,99 грн за литр. Если сравнивать с предыдущей неделей, то стоимость этого вида топлива держится на одном уровне.

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По состоянию на 2 декабря 2022 года, дизельное топливо стоит преимущественно от 52,53 грн до 55,99 грн за один литр. Украинские автозаправочные станции продают его преимущественно по 54,55 грн/л.

В то же время цены на автогаз неожиданно увеличились по меньшей мере на 10 копеек. Эксперты прогнозируют, что стоимость топлива может возрасти, однако пока держится на умеренном уровне. Сейчас же средние цены за газ составляют от 27,6 грн до 29,38 грн. за литр.

Стоит отметить, что в некоторых регионах Украины ценники на топливо на АЗС могут быть более приятными для водителей. Например, в Херсонской, Хмельницкой и Днепропетровской областях можно купить более дешевый бензин и потратить меньше денег, чтобы заправить автомобиль.