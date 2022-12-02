Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Авто

Бензин і дизель на одному рівні, але автогаз дорожчає: ціни на АЗС в Україні

2 Грудня 2022, 12:16
Юля Захарченко редакторка стрічки
Бензин і дизель на одному рівні, але автогаз дорожчає: ціни на АЗС в Україні
Джерело: Pixabay

Протягом тижні ціни на бензин і дизельне пальне майже не змінювалися, проте вартість автогазу збільшилася за останній час щонайменше на 10 копійок. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

За останньою інформацією, цінники на бензин марки А-95 стартують від 46,2 грн до 51,99 грн за літр. Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то вартість цього виду пального тримається на одному рівні.

Зараз дивляться

Станом на 2 грудня 2022 року, дизельне пальне коштує переважно від 52,53 грн до 55,99 грн за один літр. Українські автозаправні станції продають його переважно за 54,55 грн/л.

Водночас ціни на автогаз неочікувано збільшилися щонайменше на 10 копійок. Експерти прогнозують, що вартість пального може зрости, проте поки тримається на помірному рівні. Зараз же середні ціни за газ становлять від 27,6 грн до 29, 38 грн за літр.

Варто зазначити, що в деяких регіонах України цінники на пальне на АЗС можуть бути приємнішими для водіїв. Наприклад, у Херсонській, Хмельницькій і Дніпропетровській областях можна купити дешевший бензин та витратити менше грошей, щоб заправити автівку.

Читайте також:
АкумуляторЧому не можна підключати побутову техніку до автомобільного акумулятора – пояснює експерт

Теги
Автогаз Автомобілісти АЗС Бензин Водій Газові заправки Дизельне пальне паливо Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь