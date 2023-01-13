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Бензин, газ и дизель упали в цене: сколько стоит топливо в Украине 13 января

13 января 2023, 11:31
Малиновская Ангелина редактор ленты
Бензин, газ и дизель упали в цене: сколько стоит топливо в Украине 13 января
Источник: Unsplash

В пятницу, 13 января, средняя цена на премиальный бензин марки A-95+ осталась без изменений – 52 грн/л.

То же самое касается и A-95, стоимость которого не изменилась со вчерашнего дня и составляет 51,36 грн/л.

В то же время А-92 немного подешевел, а именно на две копейки – до 50,47 грн/л.

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Стоимость дизельного горючего снизилась еще на одну копейку – до 54,79 грн/л.

Автогаз за день упал в цене на 13 копеек. Сегодня это горючее продают по 28,40 грн/л.

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Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 53 грн/л.

Цены на премиальный A-95+ отличаются в диапазоне – от 47,5 грн до 55,99 грн за литр.

А-92 на заправках предлагают от 44 грн/л до 52 грн/л.

Литр дизеля стоит не менее 52 грн, максимум – 57,99 грн.

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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