В пятницу, 13 января, средняя цена на премиальный бензин марки A-95+ осталась без изменений – 52 грн/л.

То же самое касается и A-95, стоимость которого не изменилась со вчерашнего дня и составляет 51,36 грн/л.

В то же время А-92 немного подешевел, а именно на две копейки – до 50,47 грн/л.

Сейчас смотрят

Стоимость дизельного горючего снизилась еще на одну копейку – до 54,79 грн/л.

Автогаз за день упал в цене на 13 копеек. Сегодня это горючее продают по 28,40 грн/л.

Самый дешевый A-95 в сетях АЗС стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 53 грн/л.

Цены на премиальный A-95+ отличаются в диапазоне – от 47,5 грн до 55,99 грн за литр.

А-92 на заправках предлагают от 44 грн/л до 52 грн/л.

Литр дизеля стоит не менее 52 грн, максимум – 57,99 грн.

Источник: AutoRia