У п’ятницю, 13 січня, середня ціна на преміальний бензин марки A-95+ залишилась без змін – 52 грн/л.

Теж саме стосується і A-95, вартість якого не змінилась зі вчорашнього дня та становить 51,36 грн/л.

Водночас А-92 трохи подешевшав, а саме на дві копійки – до 50,47 грн/л.

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Вартість дизельного пального знизилася ще на одну копійку – до 54,79 грн/л.

Автогаз за день впав у ціні на 13 копійок. Сьогодні це пальне продають по 28,40 грн/л.

Найдешевший A-95 в мережах АЗС коштує 45 грн/л, а найдорожчий – 53 грн/л.

Ціни на преміальний A-95+ різняться в діапазоні – від 47,5 грн до 55,99 грн за літр.

А-92 на заправках пропонують від 44 грн/л до 52 грн/л.

Літр дизеля коштує щонайменше 52 грн, максимум – 57,99 грн.

Джерело: AutoRia