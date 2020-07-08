В среду, 8 июля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 17 лунный день.

В этот день астрологи рекомендуют не бояться рисковать и идти к своей цели. В 17 лунный день многие обретают свободу. Удачный день для избавления от старых привычек.

8 июля все дела на работе будут идти хорошо. Однако не стоит злоупотреблять хорошими отношениями с начальством.

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Это лучший день чтобы вывести свои взаимоотношения с возлюбленным на более высокий уровень. Устройте романтический ужин или просто посмотрите вместе фильм, есть вероятность, что ваш партнер посмотрит на вас с другой стороны.

Чтобы в дальнейшем не было финансовых трудностей, стоит отказаться от бесполезных расходов.

Сегодня полезен контрастный душ, особенно в первой половине дня. Также полезными для организма будут любые физические нагрузки.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.