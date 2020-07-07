Во вторник, 7 июля, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 16 лунный день.

В этот период астрологи рекомендуют заниматься творческой и умственной деятельностью.

Хорошее время для планирования, а также реализации дел. Если вы сомневались, стоит ли рисковать в этот день, отбросьте все сомнения.

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В 16 лунный день будет удачное время для крупных капиталовложений. Занятия спортом лучше перенести на более благоприятный для этого день.

Чтобы на работе все шло хорошо, стоит рискнуть и поговорить о проблемах, которые возникают, с начальством.

Это период убывающей луны. Стрижку, и другие манипуляции с волосами лучше отложить. Не стоит экспериментировать с имиджем.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.