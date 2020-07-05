В воскресенье, 5 июля, Луна пребывает в знаке Козерог. Это 14 лунный день.

Удачное время для кардинальных изменений. Если раньше вы боялись сделать первый шаг или рискнуть – сегодня тот день, чтобы наконец решиться на то, о чем вы так давно мечтали.

Вопросы с недвижимостью будут не очень хорошо решаться, поэтому стоит отложить этот вопрос на более благоприятный день.

Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году

В финансовых вопросах все будет складываться успешно, но не стоит тратить деньги на ненужные вещи, есть вероятность, что будете жалеть о покупке.

5 июля будет удачным для принятия важных решений. Удачный день для физических нагрузок.

В 14 лунный день не рекомендуется ссориться с близкими людьми.

В лунном календаре июля 2020 будет много благоприятных дней. В этот период стоит не бояться рисковать, есть вероятность, что все дела, которые вы запланировали ранее, будут успешными.