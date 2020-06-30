Во вторник, 30 июня, Луна пребывает в знаке Скорпион. Это 9 лунный день.

Критический период. Рекомендуется как можно серьезнее относиться к проблемам, которые могут стать на пути.

В 9 лунный день не стоит вступать в конфликтные ситуации с начальством. Разговоры об отпуске и повышении зарплаты лучше перенести на другой, более благоприятный день.

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У многих 30 июня будет повышенная активность, однако из-за нее могут возникнуть проблемы в общении с близкими людьми.

При любых конфликтных ситуациях рекомендуется найти правильный подход к человеку и постараться загладить вину.

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30 июня будут полезными физические нагрузки, именно в этот период хорошо начинать новые тренировки.

В этот день легко будет даваться любой умственный труд. Также успешными будут деловые переговоры.

Лунный календарь на июль 2020 будет наполнен благоприятными и не слишком удачными днями. Июль — хороший месяц для реализации важных дел и принятия взвешенных решений.