В пятницу, 26 июня, Луна пребывает в знаке Лев. Это 5 лунный день.

Хорошее время для внезапных, порой даже необдуманных решений. Однако все же стоит спрашивать совет у близких или компетентных людей.

26 июня будет неблагоприятным для серьезных финансовых дел. Лучше не рисковать и отложить заключение сделки на более благоприятный период.

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Особое внимание необходимо уделить употребляемой в этот день пище. Астрологи рекомендуют отказаться от жирной пищи и другой пище, которая может навредить вашему здоровью.

В личной сфере 5 лунный день будет этапом переосмысления нынешних взаимоотношений. Возможен вывод их на наиболее высокий уровень.

В этот день удаются контакты с начальством, бывают успешными переговоры.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.