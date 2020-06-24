В среду, 24 июня, Луна пребывает в знаке Лев. Это 4 лунный день.
Это удачный период для энергичных дел, можно смело планировать любые мероприятия. Многих будет тянуть к развлечениям, однако стоит избегать азарта.
Луна будет склонять многих именно к авантюрам. Поэтому стоит осторожнее быть с необдуманной рискованностью.
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В 4 лунный день астрологи настоятельно рекомендуют отказаться от крупных банковских операций.
24 июня необходимо сконцентрироваться на самом важном, и не распыляться на пустяки.
Удачное время для того, чтобы заняться физической нагрузкой. Если вы давно хотели улучшить свое физическое состояние, можно начинать в 4 лунный день.
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Личные отношения будут процветать. Несмотря на то, что маленькие ссоры могут спровоцировать на скандал вашу вторую половинку, партнер все равно постарается найти компромисс и загладить инцидент.
Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.