В воскресенье, 20 июня, Луна пребывает в знаке Рак. Это 1 лунный день.

Хорошее время для занятий, которые не требуют особой концентрации внимания. В этот день астрологи рекомендуют больше времени уделить семье. Стоит навестить родных или же встретиться с друзьями.

Чтобы предстоящая неделя прошла хорошо, рекомендуется правильно все спланировать, чтобы в дальнейшем не было проблем с успеваемостью.

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В 1 лунный день можно заниматься спортом. Все физические нагрузки будут даваться на удивление легко. Однако осторожнее стоит относиться к кредитованию.

20 июня астрологи рекомендуют избавляться от вредных привычек. Именно в этот день сделать это будет проще всего.

Не стоит затевать ничего нового, так как есть риск, что новые дела будут идти не очень успешно.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.