В среду, 19 августа, Луна пребывает в знаке Дева. Это 1 лунный день.
Удачное время для любой работы, которая требует вдумчивости и внимательности. Можно смело браться за любые начинания, ведь есть высокие шансы, что все пойдет как надо.
В первый лунный день хорошо доверять интуиции, сегодня она вас не подведет.
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Успешными в этот день будут любые банковские операции, однако стоит осторожнее отнестись к кредитованию и даче денег в долг.
19 августа будет сложным днем для коллективной работы, в этот период все будет малоэффективно.
В среду многих будет ожидать удача, это благоприятный день для собеседований и смены работы.
Первый лунный день как нельзя лучше подойдет для занятий спортом и избавления от вредных привычек.
В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени у некоторых будут успешными деловые переговоры, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.