В среду, 19 августа, Луна пребывает в знаке Дева. Это 1 лунный день.

Удачное время для любой работы, которая требует вдумчивости и внимательности. Можно смело браться за любые начинания, ведь есть высокие шансы, что все пойдет как надо.

В первый лунный день хорошо доверять интуиции, сегодня она вас не подведет.

Читайте: Солнечные и лунные затмения 2020: какие сюрпризы ожидать в этом году

Успешными в этот день будут любые банковские операции, однако стоит осторожнее отнестись к кредитованию и даче денег в долг.

19 августа будет сложным днем для коллективной работы, в этот период все будет малоэффективно.

В среду многих будет ожидать удача, это благоприятный день для собеседований и смены работы.

Первый лунный день как нельзя лучше подойдет для занятий спортом и избавления от вредных привычек.

В общем в лунном календаре на август 2020 будет много как благоприятных дней, так и нейтральных. В первом месяце осени у некоторых будут успешными деловые переговоры, также будут высокие шансы существенно улучшить свое финансовое положение.