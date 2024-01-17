Художница Соня Морозюк заявила о разрыве отношений с Романом Гринкевичем, сыном львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в хищении средств Минобороны.

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На личной странице в Instagram художница сообщила, что не будет строить семью с человеком, который предал Украину. По словам Сони, она верила Гринкевичу, но сейчас чувствует себя “обманутой и использованной”.

— Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк, — написала художница.

Морозюк отметила, что кольцо и колье, которые получила в подарок от Романа, продаст, а деньги задонатит на ВСУ.

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— Все подозрения в том, что я якобы получала еще что-то от Романа или членов его семьи — квартиры, машины, недвижимость, что угодно — я отвергаю и готова доказывать это в суде и как угодно. Обещание подать декларацию остается в силе. Спасибо всем, кто верит в меня как в человека с моралью и принципами, — добавила Соня.

Отметим, что Роман Гринкевич и Соня Морозюк встречались пять месяцев. В октябре прошлого года Роман сделал предложение любимой в Венеции и подарил кольцо Graff, которое стоит от $7 тыс.

В конце декабря ГБР задержало его отца Игоря Гринкевича на взятке в размере $500 тыс. и обвинило в хищении государственных средств.

Одна из фирм, фигурирующая в коррупционном скандале, зарегистрирована на Романа Гринкевича. Журналисты подозревают, что украденные у государства средства вкладывались в развитие художницы, а также тратились на дорогие подарки для девушки.

Фото: Соня Морозюк