Нумерология – учение о влиянии чисел на судьбу человека. С ее помощью можно узнать основные черты характера, таланты, а также слабые и сильные стороны человека. В нумерологии работает простой принцип работы с числами.

К простым числам, от одного до девяти, могут быть сведены все многоразрядные цифры. Именно простые числа определяют, что повлекут за собой изменения в жизни человека. Это означает, что любая цифра имеет свои особые свойства, образы и понятия.

Одна из нумерологических формул — расчет совместимости пары по дате рождения партнеров. Благодаря нумерологии любой человек может понять, ожидает ли его с партнером долгосрочное и счастливое будущее.

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Совместимость пары по дате рождения поможет определить, насколько гармоничной будет ваша пара, а также на какие аспекты в ваших отношениях стоит обратить внимание, чтобы они были счастливыми и долгими.

Факты ICTV выяснили, как легко рассчитать совместимость вашей пары по дате рождения.

Как рассчитать любовную совместимость по дате рождения

Такой способ подходит для выяснения романтических отношений и совместимости мужчин и женщин по дате рождения. Для каждой пары существует число, которое отражает всю суть их отношений.

Совместимость пары рассчитывается с помощью всех цифр, входящих в даты рождения каждого из партнеров.

Для того, чтобы определить совместимость, вам необходимо знать число, месяц и год рождения двух партнеров. Эти числа нужно последовательно прибавлять до тех пор, пока у вас не получится однозначное число. Оно должно находиться в промежутке от 1 до 9.

Например, дата рождения женщины — 28.07.1999.

Вам необходимо прибавить все цифры между собой: 2+8+0+7+1+9+9+9= 45. Дальше нужно складывать их тех пор, пока не получится однозначное число. В данном случае: 4 + 5= 9.

Следующим шагом будет суммирование чисел в дате рождения мужчины.

Например, дата рождения мужчины — 26.02.1997.

Прибавляем цифры, как и с датой рождения женщины: 2+6+0+2+1+9+9+7 = 36. Дальше нужно складывать их тех пор, пока не получится однозначное число. В данном случае: 3+6= 9.

По такому же принципу нужно суммировать индивидуальные числа мужчины и женщины. В данном случае: 9+9= 18.

Если вашим результатом оказалось двухзначное число, то необходимо продолжать складывать составляющие до тех пор, пока вы не получите однозначное число.

В данном случае: 1+8= 9.

Готово! Число, которое вы получили, и будет ответом на вопрос о том, что ожидает пару в будущем. Теперь вы можете узнать результат расчета совместимости в вашей паре.

В нумерологии каждая цифра имеет собственное значение, тем самым определяя совместимость пары по дате рождения.

Единица

Единица указывает на то, что союз будет долгим и надежным. Отношения будут основаны на взаимоуважении, доверии и понимании друг друга.

Также это число указывает на амбициозность пары, которую чаще всего объединяют общие интересы в жизни. Такие пары редко конфликтуют, предпочитая объединять усилия для того, чтобы вместе достичь поставленных целей.

Для того, чтобы отношения в паре были гармоничные и крепкие, важно решать возникающие проблемы только между собой.

Двойка

Партнеры в таких отношениях предпочитают романтику и сентиментальность. Проблемой в них может стать вспыльчивый характер одного из партнеров. В таком случае они будут винить друг друга и провоцировать конфликты. При таком развитии событий партнерам необходимо научиться спокойно слушать друг друга и находить компромиссы.

Тройка

Связь между такими людьми будет длительной и прочной. Уважение, взаимовыручка, умение слушать — вот что способствует гармонии. Брак, заключенный такими партнерами, будет долгим и надежным.

В нумерологии тройка указывает на крепкие и стабильные отношения. В таких парах редко происходят конфликты, а если они и происходят, то партнеры быстро находят компромисс. Такие партнеры любят анализировать свои отношения и работать над их улучшением. Они уважают друг друга, умеют слушать, а также готовы решать возникшие проблемы вместе.

Четверка

Четверка означает, что оба супруга – однолюбы. Им комфортно вместе, а в их отношениях царит гармония.

Чаще всего такие отношения развиваются медленно, однако становятся очень крепкими. Теплота в отношениях делает их искренними. В течение жизни партнеры будут работать над развитием отношений и окружать друг друга заботой.

Пятерка

В нумерологии пятерку называют счастливым числом, поэтому такие пары окружены любовью и заботой.

Партнеры в таких отношениях оберегают своих возлюбленных и внимательно относятся к их потребностям. Стоит обратить внимание на то, что в таких союзах партнеры могут быть достаточно импульсивными. Это может стать причиной сильной ссоры, потому что каждый будет настаивать на своем и пытаться быть в паре главным.

В таких отношениях партнерам стоит обращать внимание на их общие интересы и совместные планы, тогда их союз будет страстным и счастливым.

Шестерка

Сойтись парам с этим числом удастся не сразу, и партнеры нередко сталкиваются с ревностью.

Партнеры часто могут становиться собственниками и ограждать весь мир от своего возлюбленного. В связи с этим возникает множество конфликтов, которые могут привести к расставанию.

Те пары, которые смогут преодолеть эти трудности, образуют счастливый и прочный союз. Специалисты в области нумерологии рекомендуют влюбленным научиться доверию.

Семерка

Под влиянием семерки чаще всего рождаются пары, в которых уживаются люди, не проявляющие необходимой активности и сильных эмоций. В отношениях партнеры привыкли отвечать за себя и не задумываться над мнением окружающих.

Плюсом таких пар является безграничное доверие, а также умение не мешать друг другу и буквально с полуслова понимать потребности друг друга.

Восьмерка

В таких парах возлюбленные испытывают сильное влечение и страсть, но при этом часто ссорятся и порой даже ненавидят друг друга. Если возникнет ссора, она может перерасти в грандиозный скандал.

Однако ни один из них никогда не допустит даже мысли о расставании. Парам с таки числом необходимо научиться управлять своими эмоциями и слышать друг друга.

Девятка

В нумерологии девятка отвечает за иллюзии и фантазии, поэтому в таких отношениях партнеры часто идеализируют своих возлюбленных в начале отношений. В дальнейшем партнеры неизбежно сталкиваются с разочарованием, понимая, что образ их возлюбленного в голове не имеет ничего общего с реальностью.

Таким парам необходимо не идеализировать партнера, а принимать его со всеми его недостатками. В таком случае союз возлюбленных будет долгим и гармоничным.