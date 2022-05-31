В ночь с 30 на 31 мая Земля прошла сквозь шлейф обломков кометы 73P/Schwassmann-Wachmann. Поэтому ученые считают, что возможен метеоритный дождь, который еще называють штормом.

Что известно о комете 73P/Schwassmann-Wachmann (SW3) и ждать ли метеоритного дождя — узнавали Факты ICTV.

История кометы 73P/Schwassmann-Wachmann

Открыта она была еще 2 мая 1930 года сотрудниками Гамбургской обсерватории Арнольдом Швассманом и Артуром Вахманом. Это была уже третья хвостатая звезда, открытая ими совместно.

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Как и две предыдущие, комета оказалась короткопериодической. Расчеты ее орбиты показали, что она имеет возможность приближаться к Земле, и именно это она сделала ночью 31 мая 1930 года, пролетев на расстоянии 0,062 а.а. (9,2 млн км) от нашей планеты. Именно тогда ученые впервые увидели ее в космосе.

Вокруг Солнца она делает полный оборот за 64 месяца, каждый раз возвращаясь к нашей планете.

Астрономы почти всегда открывали кометы, а уже потом их метеорный поток. Однако SW3 стала исключением. Ученые сначала заметили метеорный рой τ-Геркулид, а затем пришли к выводу, что вызван он кометой SW3. Ученые сразу выдвинули предположение — некоторые пылевые частицы, выброшенные кометой Швассмана-Вахмана-3, могут попадать в земную атмосферу, образуя метеоры.

Поток τ-Геркулид с тех пор наблюдают ежегодно, а вот комету уже в следующем появлении потеряли: поскольку в 1935 году она приблизилась к Солнцу, а тогдашние инструменты не позволили ее увидеть.

В статусе потерянной она находилась до августа 1979 года, когда ее переоткрыли в Пертской обсерватории в Австралии. А в возвращении в 1990-м она прошла относительно недалеко от нашей планеты.

Астрономы уже не рассчитывали на успехи в исследовании космического тела, но осенью 1995 года в Центральное бюро астрономических телеграмм Международного астрономического союза начали поступать сообщения от наблюдателей со всего мира о комете, которую видно невооруженным глазом. Это была SW-3.

Явление стало феноменом в астрономии, ведь до этого комета никогда не приближалась к Земле настолько, чтобы ее можно было увидеть без телескопа. К тому же космическое тело стало значительно ярче.

Появление в 1995 году снова выдалось для кометы Швассмана-Вахмана-3 не очень удачным, но именно тогда она поднесла наблюдателям сюрприз: 17 сентября на месте слабой туманности 13-й звездной величины, астрономы увидели настоящую хвостатую звезду почти восьмой величины, причем ее суммарный блеск продолжал расти.

Во время следующего приближения к Земле, осенью 2000 года, комета все еще была достаточно яркой, а два обломка, из тех, что были зафиксированы во время распада, вернулись вместе с ней.

На фотографиях, сделанных позже космическим телескопом Hubble, стало заметным удлинение кометного ядра, что почти однозначно свидетельствовало о ее распаде. В октябре яркость кометы достигла шестой величины, то есть предела видимости невооруженным глазом.

После этого она немного ослабла, потом снова стала ярче, а в декабре 1995 года уже наземные обсерватории четко зарегистрировали ее распад на четыре компонента, обозначенные латинскими буквами A, B, C и D.

Нетрудно понять, что распад ядра сопровождался выбросом большого количества кометной пыли.

Весной 2006 года остатки кометы снова пролетели недалеко от Земли. Тогда стало понятно, что их уже не четыре, а гораздо больше, и они продолжают распадаться. Несколько месяцев астрономы наслаждались редким зрелищем кометного поезда, отдельные вагоны которого можно было разглядеть даже без телескопов или биноклей.

Поток обломков после пролета кометы образует метеоритный дождь, когда входит в атмосферу Земли. Именно поэтому ученые прогнозируют возможный метеоритный дождь, ведь в ночь с 30 на 31 мая 2022 года над Землей прошел метеоритный поток Тау Геркулид.

В небе одновременно летели около 1400 метеоров в час, которые откололись от кометы SW-3.

Астрономы прогнозировали, что явление может стать самым ярким метеоритным потоком за 20 лет и его будет видно невооруженным глазом, однако существует вероятность, что пролет метеоритов будет заметным только с помощью телескопов.

Дело в том, что заранее рассчитать направление движения метеоров практически невозможно, поэтому ученые опираются на компьютерные модели, которые выдают наиболее вероятные варианты.

Ждать ли метеоритного дождя

Прогнозируемая интенсивность метеорного шторма может достигать от нескольких сотен до тысячи падающих звезд в час. Правда, в Восточном полушарии мы его вряд ли увидим: пик активности, скорее всего, состоялся между 5.00 и 8.00 по всемирному времени, когда в Украине день.

Больше всего повезет жителям Америки. Важно, что все прогнозы относительно комет и метеоров надо воспринимать лишь ориентировочно — эта категория объектов Солнечной системы часто ведет себя совершенно непредсказуемо. Поэтому желательно было начать наблюдение еще вечером 30 мая и продолжать их еще пару следующих ночей.

Не исключено, что и украинским астрономам посчастливится стать свидетелями красивого небесного явления. Молодой месяц не будет создавать дополнительных препятствий, поэтому главным залогом успеха станет чистое ночное небо.