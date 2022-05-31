У ніч з 30 на 31 травня Земля пройшла крізь шлейф уламків комети 73P/Schwassmann-Wachmann. Через це вчені вважають, що можливий інтенсивний метеоритний дощ, який ще називають шторм.

Що відомо про комету 73P/Schwassmann-Wachmann (SW3) та чи чекати метеоритного дощу – дізнавалися Факти ICTV.

Історія комети 73P/Schwassmann-Wachmann

Відкрита вона була ще 2 травня 1930 року співробітниками Гамбурзької обсерваторії Арнольдом Швассманом і Артуром Вахманом. Це була вже третя хвостата зірка, відкрита ними спільно.

Зараз дивляться

Як і дві попередні, комета виявилася короткоперіодичною. Розрахунки її орбіти показали, що вона має можливість наближатися до Землі, й саме це вона зробила вночі 31 травня 1930 року, пролетівши на відстані 0,062 а.о. (9,2 млн км) від нашої планети. Саме тоді вчені вперше побачили її у космосі.

Навколо Сонця вона робить повний оберт за 64 місяці, щоразу повертаючись до нашої планети.

Астрономи майже завжди відкривали комети, а вже потім їх метеорний потік. Проте SW3 стала винятком. Вчені спочатку помітили метеорний рій τ-Геркулід, а потім дійшли висновку, що спричинений він кометою SW3.

Науковці відразу висунули припущення – деякі пилові частинки, викинуті кометою, можуть потрапляти в земну атмосферу, утворюючи метеори.

Потік τ-Геркулід відтоді спостерігають щорічно, а от комету вже в наступній появі загубили: оскільки 1935 року вона наблизилася до Сонця, а тогочасні пристрої не дозволили її побачити.

У статусі загубленої вона перебувала до серпня 1979 року, коли її врешті перевідкрили у Пертській обсерваторії в Австралії. А у поверненні 1990-го вона пройшла відносно недалеко від нашої планети.

Астрономи вже не розраховували на успіхи у дослідженні космічного тіла, але восени 1995 року в Центральне бюро астрономічних телеграм Міжнародного астрономічного союзу почали надходити повідомлення від спостерігачів з усього світу про комету, яку видно неозброєним оком. Це була SW-3.

Явище стало феноменом в астрономії, адже до цього комета ніколи не наближалася до Землі настільки, щоб її можна було побачити без телескопа. До того ж космічне тіло стало значно яскравішим.

Поява 1995 року знову видалася для комети Швассмана-Вахмана-3 не дуже вдалою, але саме тоді вона піднесла спостерігачам сюрприз: 17 вересня на місці слабкої туманності 13-ї зоряної величини астрономи побачили справжню хвостату зірку майже восьмої величини, причому її сумарний блиск продовжував зростати.

Під час наступного наближення до Землі, восени 2000 року, комета все ще була досить яскравою, а два уламки, з тих, що були зафіксовані під час розпаду, повернулися разом з нею.

На світлинах, зроблених пізніше космічним телескопом Hubble, стало помітним видовження кометного ядра, що майже однозначно свідчило про його розпад. У жовтні яскравість комети сягнула шостої величини, тобто межі видимості неозброєним оком.

Після цього вона трохи послабшала, потім знову стала яскравішою, а у грудні 1995 року вже наземні обсерваторії чітко зареєстрували її розпад на чотири компоненти, позначені латинськими літерами A, B, C та D.

Неважко зрозуміти, що розпад ядра супроводжувався викидом великої кількості кометного пилу.

Навесні 2006 року залишки комети знову пролетіли недалеко від Землі. Тоді стало зрозуміло, що їх уже не чотири, а набагато більше, і вони продовжують розпадатися. Кілька місяців астрономи насолоджувалися рідкісним видовищем кометного потяга, окремі вагони якого можна було розгледіти навіть без телескопів чи біноклів.

Потік уламків після прольоту комети утворює метеоритний дощ, коли входить в атмосферу Землі. Саме тому вчені прогнозують можливий метеоритний дощ, адже у ніч з 30 на 31 травня 2022 року над Землею пройшов метеоритний потік Тау Геркулід.

У небі одночасно летіли близько 1400 метеорів на годину, які відкололися від комети SW-3.

Астрономи прогнозували, що явище може стати найяскравішим метеоритним потоком за 20 років і його буде видно неозброєним оком, однак існує вірогідність, що проліт метеоритів буде помітним тільки за допомогою телескопів.

Річ у тім, що заздалегідь розрахувати напрямок руху метеорів практично неможливо, тому вчені спираються на комп’ютерні моделі, які видають найбільш ймовірні варіанти.

Чи чекати метеоритного дощу

Прогнозована інтенсивність метеорного шторму може сягнути від кількох сотень до тисячі падаючих зірок за годину. Щоправда, у Східній півкулі ми його навряд чи побачимо: пік активності, найімовірніше, відбувся між 5.00 та 8.00 за всесвітнім часом, коли в Україні день.

Найбільше пощастить мешканцям Америки. Важливо, що всі прогнози стосовно комет і метеорів треба сприймати лише орієнтовно — ця категорія об’єктів Сонячної системи часто поводиться абсолютно непередбачувано. Тому бажано було розпочати спостереження ще ввечері 30 травня та продовжувати їх ще кілька наступних ночей.

Не виключено, що й українським астрономам пощастить стати свідками красивого небесного явища. Молодий Місяць не створюватиме додаткових перешкод, тож головною запорукою успіху стане чисте нічне небо.