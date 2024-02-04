В лунном календаре на март 2024 есть как благоприятные дни, так и нейтральные и неблагоприятные. Лучше знать, какой из них когда, чтобы грамотно построить свои планы и извлечь из них максимум пользы, ведь Луна имеет большое влияние на все живые организмы планеты Земля.
Фазы Луны в марте 2024 года
- 1-9 марта — убывающая Луна.
- 10 марта — новая Луна.
- 11-24 марта — растущая Луна.
- 25 марта — полная Луна.
- 26-31 марта — убывающая Луна.
Лунный календарь на март 2024: благоприятные дни
В первый месяц весны, согласно лунному календарю на март 2024-го, нас ждет немало благоприятных дней — 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 числа.
1 марта
Благоприятный день для поездок, коллективной работы, водных процедур и физических упражнений. Отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек и попробовать что-то новое.
2 марта
Отличный период для построения планов на будущее, а также для романтических отношений.
7 марта
Сегодня лучше не начинать новую работу, а разрешить старые проблемы. Хорошее время для того, чтобы набраться мудрости у старшего поколения и подвести итоги.
8 марта
Благоприятный период для разнообразных покупок и ремонта. Можно заняться творчеством и самообразованием.
13 марта
Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок, хорошо идут дела, связанные с недвижимостью. Может возникнуть желание расслабиться.
15 марта
Положительный период для финансовых операций. Также благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания. Не стоит игнорировать и романтические отношения.
16 марта
Время финансов и сделок. Не бойтесь дел, которые требуют быстрого принятия решений.
27 марта
Период для принятия ответственных решений. Можно браться за новые дела, а также заключать брак.
31 марта
Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией, бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Путешествия и командировки также будут иметь успех.
Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на март 2024
- Благоприятные дни для путешествий: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31
- Благоприятные дни для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29
- Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31
- Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31
- Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 2, 7, 15, 19, 23, 27
- Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11
Неблагоприятные дни в марте 2024 года
- Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 3, 18, 22, 25, 29
- Неблагоприятные дни, когда могут возникнуть конфликты: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 22, 25, 30
- Неблагоприятные дни для новых начинаний: 3, 4, 6, 9, 10, 18, 24, 26
- Неблагоприятные дни для путешествий: 25, 29
- Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 11, 12, 20, 21