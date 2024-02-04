В лунном календаре на март 2024 есть как благоприятные дни, так и нейтральные и неблагоприятные. Лучше знать, какой из них когда, чтобы грамотно построить свои планы и извлечь из них максимум пользы, ведь Луна имеет большое влияние на все живые организмы планеты Земля.

Фазы Луны в марте 2024 года

1-9 марта — убывающая Луна.

10 марта — новая Луна.

11-24 марта — растущая Луна.

25 марта — полная Луна.

26-31 марта — убывающая Луна.

Лунный календарь на март 2024: благоприятные дни

В первый месяц весны, согласно лунному календарю на март 2024-го, нас ждет немало благоприятных дней — 1, 2, 7, 8, 13, 15, 16, 27, 31 числа.

1 марта

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Благоприятный день для поездок, коллективной работы, водных процедур и физических упражнений. Отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек и попробовать что-то новое.

2 марта

Отличный период для построения планов на будущее, а также для романтических отношений.

7 марта

Сегодня лучше не начинать новую работу, а разрешить старые проблемы. Хорошее время для того, чтобы набраться мудрости у старшего поколения и подвести итоги.

8 марта

Благоприятный период для разнообразных покупок и ремонта. Можно заняться творчеством и самообразованием.

13 марта

Благоприятное время для проведения разноплановых финансовых операций и сделок, хорошо идут дела, связанные с недвижимостью. Может возникнуть желание расслабиться.

15 марта

Положительный период для финансовых операций. Также благоприятное время для защиты дипломов, диссертаций или сбора сведений для их написания. Не стоит игнорировать и романтические отношения.

16 марта

Время финансов и сделок. Не бойтесь дел, которые требуют быстрого принятия решений.

27 марта

Период для принятия ответственных решений. Можно браться за новые дела, а также заключать брак.

31 марта

Период идеален для решения вопросов, связанных с юриспруденцией, бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко. Путешествия и командировки также будут иметь успех.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на март 2024

Благоприятные дни для путешествий: 1, 9, 10, 17, 21, 30, 31

Благоприятные дни для новых начинаний: 1, 2, 22, 23, 24, 27, 28, 29

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 30, 31

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 8, 14, 19, 20, 26, 31

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 2, 7, 15, 19, 23, 27

Благоприятные дни для похода к врачу: 3, 4, 11

Неблагоприятные дни в марте 2024 года