Гороскоп на 7 июля 2020 по картам таро советует в самый продуктивный день рабочей недели найти равновесие между страхом рисковать и самыми смелыми мечтами.

Если сможете это – сможете вообще все.

Пятерка чаш – первая карта гороскопа для всех знаков зодиака на 07.07.2020, нужна всем, кто печалится о том, как хорошо было раньше. Ну, то есть, просто всем.

Это карта воспоминаний про газировку с сиропом по три, доллар по семь, ковид далекий и нестрашный.

Но самое главное в Пятерке чаш то, что не все чаши на картинке опрокинуты.

Даже если что-то и пришлось потерять – то еще не все.

И чем оплакивать то, что вернуть нельзя, лучше начать строить что-то новое на фундаменте того, что удалось сохранить, несмотря ни на что.

Как это сделать? Отвечает Рыцарь чаш: с идеализмом и верой в лучшее.

В этом сила карты, в этом ее слабость. Она советует просто прыгать, как будто вы Альтаир или Эцио, а внизу вас ждет персональный стог сена, способный смягчить любой удар.

Это не всегда так, но просто решиться и начать – это, все-таки, хороший совет. Не начав, невозможно понять, случится все или нет.

Перевернутый маг – карта-предостережение в этом раскладе.

Она в гороскопе на 7 июля по картам таро предупреждает о том, что завтра легко потеряться в иллюзиях.

Прошлые карты очень к этому располагают: одна побуждает грустить о прошлом, другая мечтать о будущем.

Маг нужен затем, чтобы напомнить. Важнее всего – не просто начать, но начать делать.

Только так получится не потерять связь с настоящим.

Только так и мечты, и опыт прошлого будут работать на вас. Это ли не залог удачного вторника.

Гороскоп на июль

Астролог Марина Скади в подробном гороскопе на июль 2020 для всех знаков зодиака рассказала, чего стоит ожидать во втором месяце лета.

Поскольку планета Меркурий будет находиться в фазе ретроградности до понедельника, 13 июля, этот период будут сопровождать неудачи. Вторая половина июля обещает быть более благоприятной.

Источник: А как вам такой расклад