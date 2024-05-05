Гороскоп на 6 мая 2024 года советует действовать интуитивно и избегать безрассудства.

Эксклюзивный гороскоп на 6 мая для всех знаков зодиака на Фактах ICTV.Life составила астролог Наталья Коваленко.

6 мая: какой это лунный день

Понедельник, 28-29 лунные сутки. Луна занимает знак Овен.

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6 мая не рекомендуется путешествовать и стричь волосы. День хорош для приготовления лекарств, но не для лечения.

Хорошо заниматься домом, покупать недвижимость, землю, а также начинать ремонт. Могут быть перепады настроения и проявления отрицательных эмоций — лучше не выясняйте отношения и воздержитесь от конфликтов.

Уделите внимание прогулкам на свежем воздухе. Избегайте гнева, безрассудства, импульсивных решений и чрезмерного упрямства. Может проявиться склонность к азарту, смелость и решительность.

Гороскоп на 6 мая: что можно делать

В течение 6 мая возможна неопределенность, непонимание своих действий и желаний. Торопливость, суетливость, необдуманность решений.

Согласно гороскопу на 6 мая, действовать нужно интуитивно, не полагаясь на ум и анализ.

Энергия дня способствует торговле, быстрому обороту средств, началу бизнеса, а также переменам в работе. Благоприятны командировки и короткие путешествия, можно начинать обучение и брать деньги в долг.

Хорошее время для духовного общения. Не следует начинать дела, для осуществления которых нужно много времени и стабильности.

Аффирмации на 6 мая

Я свободна от суждений других о себе!

Я целеустремленная и настойчивая!

Я принимаю свои ошибки как шаги к росту!

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